5 Makanan Untuk Menurunkan Gula Darah, Apa Saja?

GULA darah yang tinggi bikin badan tak nyaman, selain itu juga buruk bagi kesehatan. Gula darah yang tinggi bisa memicu terjadinya penyakit diabetes.

Oleh karena itu segera kurangi berbagai makanan dan minuman manis. Sebab semua itu bisa meningkatkan gula darah pada tubuh. Namun jangan khawatir, ada beberapa makanan untuk menurunkan gula darah dikutip dari Healthline.

1. Makanan laut

Makanan laut termasuk ikan dan kerang ternyata menawarkan sumber protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang berharga dalam membantu mengatur kadar gula darah. Protein sangat penting untuk mengontrol gula darah. Ini membantu memperlambat pencernaan dan mencegah lonjakan gula darah setelah makan, serta meningkatkan perasaan kenyang.

2. Labu

Labu adalah pilihan tepat untuk pengaturan gula darah, faktanya labu digunakan sebagai obat diabetes tradisional di banyak negara seperti Meksiko dan Iran. Labu kaya akan karbohidrat yang disebut polisakarida, yang telah dipelajari potensinya dalam mengatur gula darah.

3. Kimchi

Makanan fermentasi seperti kimchi dikemas dengan senyawa yang meningkatkan kesehatan, termasuk probiotik, mineral, dan antioksidan, dan memakannya telah dikaitkan dengan peningkatan gula darah dan sensitivitas insulin.