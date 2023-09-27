Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Hal yang Bisa Memicu Diabetes, Salah Satunya Hobi Mager

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:56 WIB
5 Hal yang Bisa Memicu Diabetes, Salah Satunya Hobi Mager
Kena diabetes. (Foto: National today)
A
A
A

BANYAK anak muda yang terkena diabetes. Padahal diabetes bisa berakibat fatal jika tidak dirawat dengan baik.

Oleh karena itu, kita perlu menghindari kebiasaan atau hal-hal yang bisa memicu diabetes. Berikut ini lima hal yang bisa memicu diabetes dikutip dari Times Now News.

 rebahan

1. Hobi rebahan

Gaya hidup sedentari seperti hobi rebahan dan banyak makan merupakan kebiasaan yang berbahaya. Sebab bisa meningkatkan berat badan, obesitas yang memicu terjadinya penyakit diabetes. Selain itu juga meningkatkan risiko penyakit lain seperti stroke dan jantung.

2. Stres

Emosi dan perubahan suasana hati sering kali memengaruhi pola makan. Kebiasaan ini dapat menyebabkan obesitas hingga diabetes seiring waktu. Kondisi ini juga bisa terjadi karena kebosanan. Namun yang membuat stres makan menjadi perhatian adalah risiko gangguan makan dalam beberapa kasus.

 BACA JUGA:

3. Suka konsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat

Semangkuk mi instan, burger keju, piza, donat, dan bacon bisanya menyebabkan seseorang mengalami obesitas. Makanan ini tinggi lemak jenuh dan karbohidrat sederhana yang mudah terurai menjadi glukosa.

Glukosa ini disimpan dalam aliran darah sehingga memaksa pankreas untuk memproduksi terlalu banyak insulin yang mengakibatkan penambahan berat badan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234//fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170406//diabetes-eYHc_large.jpg
4 Ciri-Ciri Diabetes Akut, Mulut Bau Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164075//kolesterol-vqE4_large.jpg
5 Biang Kerok Kolesterol pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/481/3162268//diabetes-JoIM_large.jpg
Faktor-Faktor Berikut Ini Bisa Menyebabkan Diabetes, Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/483/3162260//gula-zO3X_large.jpg
Aksi Low-GI Swaps, Dijamin Bikin Tubuh Kamu Sehat dan Bugar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/481/3162252//diabetes-ATYp_large.jpg
Gaya Hidup Sehat: Cara Mudah Cegah Diabetes dari Sekarang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement