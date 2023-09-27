5 Hal yang Bisa Memicu Diabetes, Salah Satunya Hobi Mager

BANYAK anak muda yang terkena diabetes. Padahal diabetes bisa berakibat fatal jika tidak dirawat dengan baik.

Oleh karena itu, kita perlu menghindari kebiasaan atau hal-hal yang bisa memicu diabetes. Berikut ini lima hal yang bisa memicu diabetes dikutip dari Times Now News.

1. Hobi rebahan

Gaya hidup sedentari seperti hobi rebahan dan banyak makan merupakan kebiasaan yang berbahaya. Sebab bisa meningkatkan berat badan, obesitas yang memicu terjadinya penyakit diabetes. Selain itu juga meningkatkan risiko penyakit lain seperti stroke dan jantung.

2. Stres

Emosi dan perubahan suasana hati sering kali memengaruhi pola makan. Kebiasaan ini dapat menyebabkan obesitas hingga diabetes seiring waktu. Kondisi ini juga bisa terjadi karena kebosanan. Namun yang membuat stres makan menjadi perhatian adalah risiko gangguan makan dalam beberapa kasus.

3. Suka konsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat

Semangkuk mi instan, burger keju, piza, donat, dan bacon bisanya menyebabkan seseorang mengalami obesitas. Makanan ini tinggi lemak jenuh dan karbohidrat sederhana yang mudah terurai menjadi glukosa.

Glukosa ini disimpan dalam aliran darah sehingga memaksa pankreas untuk memproduksi terlalu banyak insulin yang mengakibatkan penambahan berat badan.