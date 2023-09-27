Demi Tampil Seksi di Hari Pernikahan, Wanita Ini Tewas Karena Implan Payudara

KEJADIAN nahas dialami oleh seorang wanita asal Italia. Pasalnya, demi bisa tampil seksi di hari pernikahannya, ia harus mengalami kondisi kritis hingga tewas akibat melakukan implan payudara.

Wanita bernama Alessia Neboso itu diketahui akan menikah dengan Mario Lucchesi, seorang pria yang telah lama menjadi kekasihnya.

Karena ingin memamerkan belahan dadanya dalam balutan gaun pengantin berpotongan dada rendah, Alessia lantas berinisiatif untuk mengimplan payudaranya agar lebih bervolume.

Namun, hanya beberapa hari pasca operasi implan payudara, Alessia mulai merasa tidak enak badan. Wanita berusia 21 tahun itu kemudian mengalami gejala demam tinggi, kelelahan, batuk, lemas, dan masalah pencernaan. Karena kondisinya yang semakin memburuk, keluarganya lantas langsung membawanya ke ruang gawat darurat di Klinik Villa dei Fiori di Acerra dekat Naples, Italia. Namun, saat dia dirawat pada tanggal 20 September lalu, kondisinya justru sudah kritis.

Salah seorang dokter di klinik tersebut, Dr Feliciano Ciccarelli mengatakan kepada media lokal, bahwa tim medis langsung berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kondisi kritis Alessia.

Hal ini mengingat, kondisi ginjal Alessia yang telah rusak hingga jumlah sel darah putihnya yang saat itu telah melebihi batas normal.

“Semua indikator fungsionalnya diubah, ginjalnya sudah rusak, jumlah sel darah putihnya mencapai 17.000, dan dia mulai kesulitan bernapas,” ujar Dr Ciccarelli, dilansir dari laman Dailymail.

“Kisaran normal jumlah sel darah putih biasanya antara 4.000 dan 11.000 per mikroliter” imbuhnya.

Dr Ciccarelli melanjutkan, pihaknya juga telah melakukan segala jenis tes pada Alessia untuk memahami di mana sepsis itu terlokalisasi. Ia menyebut, ternyata sumber utama masalahnya berasal dari paru-paru.

“Kami melakukan USG dan CT scan pada perut, CT scan lagi pada dada, dan dari situ kami memahami bahwa masalahnya berasal dari paru-paru,” ungkapnya.

Tim medis lantas berupaya menstabilkan kondisi Alessia dan dibawa ke ICU. Meskipun petugas medis telah melakukan berbagai upaya, dia akhirnya meninggal dalam beberapa jam kemudian karena serangan jantung. Sebelum meninggal, dalam beberapa bulan belakangan, Alessia diketahui memang telah berencana untuk melakukan operasi payudara.