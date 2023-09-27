Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tak Cuma Virus, Penyebab Penyakit X Bisa Berupa Bakteri Atau Jamur

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:36 WIB
Tak Cuma Virus, Penyebab Penyakit X Bisa Berupa Bakteri Atau Jamur
Penyakit X. (Foto: Science alert)
A
A
A

SAAT ini soal penyakit X jadi perbincangan masyarakat dunia. Apalagi penyakit X dianggap lebih mematikan daripada Covid-19. Seorang praktisi kesehatan asal Inggris mengatakan, penyakit X akan menimbulkan kasus kematian yang jauh lebih besar dibandingkan Covid-19, setidaknya 50 juta kematian orang terjadi di dunia.

Dokter Dicky Budiman, selaku Dokter sekaligus Epidemiolog menjelaskan, kemunculan penyakit X atau Disease X ini adalah hanya masalah waktu, dan berpotensi memiliki kemunculan pada abad 21, khususnya tahun 2000an.

 penyakit X

“Dimulai dari tahun 2000 itu SARS kemudian kemunculan Ebola, kita melihat kemunculan MERS, Zika, dan tentu yang terakhir adalah Covid-19,” kata dr Dicky kepada MNC Portal.

 BACA JUGA:

Nah, penyakit X ini juga disinyalir tidak melulu berupa virus, namun bisa dalam berbentuk bakteri atau jamur. Namun masalahnya bukan hanya disitu, masalahnya penyakit itu juga bisa saja tidak terdeteksi.

Ketika itu terjadi dan menginfeksi masyarakat, dan manusia yang hidup di negara yang relatif baik deteksi, dan surveilansnya maka disitulah pertama kali ditemukan.

 BACA JUGA:

“Namun itu bukan berarti Disease X berada di situ, tidak,” ucap dr Dicky.

Halaman:
1 2
      
