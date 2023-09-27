5 Fakta Menarik Potato Head Bali, Hotel Terbaik Dunia 2023 dari Indonesia

MENGULIK 5 fakta menarik Hotel Potato Head Bali yang masuk daftar 50 Hotel Terbaik Dunia atau The World's 50 Best Hotels 2023 yang baru-baru ini dirilis William Reed, perusahaan media berbasis di Inggris.

Potato Head Bali terletak di Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Resort bintang lima dengan fasilitas lengkap, punya klub pantai atau beach club mewah yang jadi salah satu daya tarik turis berduit.

Dulunya Potato Head merupakan sebuah restoran di Jakarta. Sampai pada tahun 2020 Ronald Akili berekspansi ke Bali dan mendirikan hotel dan beach club. Sebagai pemilik hotel Potato Head, ia mengusung konsep sustainability yang membuat hotelnya semakin menarik.

Berikut adalah 5 fakta menarik hotel Potato Head Bali :

Mengusung Konsep Unik

Fakta menarik hotel Potato Head Bali yakni terkait konsep yang diusungnya. Hotel yang berada di Seminyak bali ingin mengusung konsep eco friendly. Mereka mendaur ulang barang bekas menjadi dekorasi di Beach Club.

Dekorasi Beach Club yang sangat unik ini menjadi spot foto instagramable bagi pengunjung.

Hotel Potato Head juga memiliki lab daur ulang sampah. Mereka mendaur ulang ulang sampah dari sisa operasional hotel menjadi benda bermanfaat.

Memiliki Kolam Renang di Pinggir Pantai

Salah satu daya tarik hotel Potato Head yakni kolam renang yang berada di pinggir pantai. Pengunjung dapat merasakan sensasi seperti berenang di pantai tanpa turun ke pantai langsung.

Kolam renang tidak hanya tersedia bagi orang dewasa saja. Potato Head juga memiliki kolam renang khusus untuk anak-anak.

Ramah Lingkungan

Hotel ini mengajak pengunjung menjalankan sistem zero waste. Ketika masuk kedalam hotel pengunjung dapat menemukan berbagai materai ramah lingkungan seperti sedotan bambu, pot daur ulang, kantong kapas organik, botol minum, dan tempat makan.

Sabun, sampo, wewangian, dan tabir yang disediakan hotel juga terbuat dari bahan organik dan alami. Ini tentunya menjadi konsep yang menarik bagi pengunjung.