Kenapa Tidak Boleh Menolak Makanan di Kalimantan?

Rumah Betang suku Dayak di Kalimantan Tengah. (Foto: direktoripariwisata.id)

SAAT berkunjung ke sebuah daerah, sebainya Anda memahami budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya ketika berkunjung ke Kalimantan. Jika ditawari makan, alangkah baiknya Anda tak menolaknya. Kenapa?

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk menerima pemberian dari orang yang dikenal. Apalagi pemberian berupa makanan pasti tak seorang pun yang akan menolaknya. Terlebih makanan yang dihidangkan dalam sebuah hajatan.

Jika ada orang yang menolaknya mungkin akan dianggap sebagai seorang yang sombong. Namun, hal itu bisa jadi lebih parah jika terjadi di Kalimantan.

Orang Kalimantan memiliki pamali yakni larangan menolak makanan yang diberi warga setempat. Masyarakat Kalimantan menyebutnya dengan kapunuhan.

Jadi siapapun diwajibkan untuk memakannya meski mencicipi sedikit saja.

Bila tidak, mereka percaya bahwa hal itu akan mengalami kapuhunan atau musibah.

Banyak dikisahkan bila seseorang diberi makanan dan menolak makan akan mendapatkan musibah, entah itu terjatuh dari motor, atau kemalangan lainnya.