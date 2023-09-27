Kenapa Gurun di Arab Menghijau?

SEMPAT viral beberapa waktu lalu gurun tandus di pegunungan wilayah Makkah, Arab Saudi menghijau dengan dipenuhi dengan semak belukar. Fenomena tersebut jadi perpincangan netizen se dunia. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan tanda kiamat.

Pemerintah kota Makkah lewat akun Twitter resminya turut membagikan video pemandangan wilayah pegunungan yang mengelilingi Kota Suci tertutup tanaman hijau. Padahal biasanya gersang dan tandus.

Video itu praktis saja mengundang daya tarik. Banyak orang datang untuk melihat langsung fenomena aneh tersebut.

Selain di Makkah, fenomena gurun menghijau juga terjadi di wilayah Laith, Taif, dan Jeddah, Arab Saudi.

Kenapa gurun tersebut bisa menghijau?