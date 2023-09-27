Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Hantu Lungun Suku Dayak, Pemburu Nyawa Manusia di Malam Hari

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:00 WIB
Misteri Hantu Lungun Suku Dayak, Pemburu Nyawa Manusia di Malam Hari
Ilustrasi hantu. (Foto: Yorkshirerepost)
A
A
A

INDONESIA kaya akan cerita mistis dan setiap daerah memiliki mitos hantu lokal. Kisah hantu sudah begitu melekat di kalangan masyarakat Tanah Air. Masyarakat suku Dayak di Kalimantan punya urban legend hantu lungun.

Hantu lungun bukan sosok seperti pocong, kuntilanak, atau siluman. Tapi, wujudnya digambarkan seperti peti mati atau keranda yang melayang memburu mangsa manusia tanpa meninggalkan jejak.

 BACA JUGA:

Hantu ini diyakini sebagai peti mati yang terkutuk. Konon, lungun haus akan nyawa manusia, sehingga akan menghabisi banyak orang untuk mengendalikan kutukan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
