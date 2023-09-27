4 Ide Seru Liburan Ramah Lingkungan untuk Dukung Kelestarian Bumi

AKTIVITAS perjalanan wisata, baik domestik maupun internasional, menggeliat seiring dengan status pandemi yang sudah dicabut.

Sambil berlibur melihat keindahan di berbagai destinasi, wisatawan bisa tetap berjalan-jalan sambil mempraktikkan konsep wisata ramah lingkungan untuk mendukung kelestarian bumi.

Melansir dari ANTARA, berikut lima cara yang bisa dilakukan untuk mendukung wisata yang ramah lingkungan versi Samsonite.

1. Transportasi umum dan jalan kaki

Berlibur menggunakan kendaraan pribadi memang lebih nyaman dan mudah, wisatawan bisa mengatur waktu sesuka hati dan mengunjungi tempat-tempat yang diinginkan di tengah perjalanan pun lebih mudah.

Sementara itu, liburan naik transportasi diyakini bisa mengurangi emisi karbon dan membantu menjaga kualitas udara. Memperbanyak jalan kaki untuk mengunjungi destinasi yang dekat juga bermanfaat bagi kebugaran tubuh.

2. Penginapan ramah lingkungan

Memilih penginapan yang ramah lingkungan di destinasi wisata juga menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan selama berlibur.

Ciri-ciri penginapan ramah lingkungan antara lain ialah menggunakan bahan baku atau produk ramah lingkungan, bebas asap rokok, menggunakan lampu hemat energi, memiliki sistem pengelolaan air dan sistem pengendalian polusi udara.