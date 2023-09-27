Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gandeng Bursa Efek, Kemenparekraf Dorong Usaha Pariwisata dan Ekraf Bali Go Publik

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:46 WIB
Gandeng Bursa Efek, Kemenparekraf Dorong Usaha Pariwisata dan Ekraf Bali Go Publik
Coaching Clinic KreatIPO di Bali. (Foto: Kemenparekraf)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf /Baparekraf) menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan kegiatan Coaching Clinic KreatIPO sebagai sebagai bagian dari rangkaian Program KreatIPO yaitu Roadshow Usaha Parekraf menuju Initial Public Offering (IPO). Setelah sebelumnya hadir di kota Bekasi, kini Coaching Clinic KreatIPO hadir di provinsi Bali pada tanggal 26 September 2023.

Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Anggara Hayun Anujuprana dalam sambutannya menyampaikan di sisi demand hingga Agustus 2023 jumlah investor ritel pasar modal telah menembus 11,54 juta investor.

Jumlah ini naik 21,38% dibandingkan Agustus tahun 2022 lalu. Sedangkan di sisi Supply hingga akhir Agustus 2023 sudah ada 64 perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia jumlah ini naik di mana sepanjang tahun 2022 terdapat 59 perusahaan yang listing.

Dari sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri terdapat 18 perusahaan yang listing di 2023 dengan total dana yang dihimpun oleh perusahaan sektor pariwisata dan ekonomi melalui IPO adalah Rp 1.304,77 Miliar.

“Potensi dan peluang yang begitu besar dari pasar modal ini diharapkan dapat mendorong dan mengakselerasi para pelaku usaha parekraf untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia dengan skema penawaran umum perdana saham atau yang lebih dikenal dengan nama IPO,” ujarnya.

Coaching Clinic KreatIPO di provinsi Bali ini Kemenparekraf mempertemukan 64 pelaku usaha parekraf dengan Bursa Efek Indonesia serta Underwriter yang terdiri dari UOB Kay Hian Sekuritas, KB Valbury Sekuritas dan Korea Investment & Sekuritas Indonesia (KISI)

