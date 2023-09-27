Inilah 10 Alasan Kenapa Pilot Jadi Profesi Paling Membanggakan

SETIDAKNYA ada 10 alasan kenapa pilot jadi profesi paling membanggakan, baik bagi seorang pria terlebih kaum hawa.

Ya, pilot menjadi salah satu profesi yang kerap kali disebut sebagai cita-cita oleh anak-anak. Tidak jarang mereka dengan lantang dan bangga bercita-cita menjadi pengemudi si 'burung besi' ini.

Namun, pada kenyataannya, pilot adalah profesi dengan risiko pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Kendati demikian, pilot masih menjadi salah satu profesi yang diminati banyak orang.

Sebab, pilot termasuk ke dalam profesi yang membanggakan, tak cuma untuk diri sendiri melainkan juga di mata keluarga.

Lantas, sebenarnya apa alasan pilot adalah profesi yang membanggakan? Untuk mengetahuinya, simak ulasan berikut ini.

1. Jenjang karier jelas

Pilot termasuk salah satu pekerjaan dengan jenjang karier yang jelas. Diawali dari co-pilot, pilot, sampai menjadi kapten. Jenjang karier yang cemerlang tentu disertai dengan gaji yang besar.

Tak heran hal ini menjadi salah satu alasan pilot sebagai profesi di masa depan bagi sebagian orang yang tentunya membanggakan.

2. Punya passion kuat

Setiap orang memiliki passion masing-masing, tak terkecuali mereka yang menekuni profesi dalam dunia penerbangan. Memiliki jiwa yang kuat secara mental dan fisik serta menyukai tantangan menjadi keharusan bagi orang-orag berkecimpung dalam dunia penerbangan.

3. Jumlah pendapatan besar

Menjadi rahasia umum jika pilot memiliki gaji yang cukup besar. Hal ini termasuk salah satu alasan pilot sebagai cita-cita bagi kebanyakan orang.

4. Kriteria ketat

Tidak semua orang dapat menjadi pilot, sebab pilot harus memiliki fisik dan mental yang prima. Menerbangkan pesawat bukan perkara mudah. Pilot harus memiliki fokus yang tinggi saat terbang dalam waktu yang lama.

5. Bisa sambil traveling

Semua orang tentu menginginkan jalan-jalan atau traveling, baik ke luar kota, luar pulau, bahkan ke luar negeri. Bekerja sebagai pilot dapat menjadi salah satu solusi jalan-jalan gratis. Bahkan, pilot dapat travelling sembari menunggu uang gajian tiap bulan.

6. Rasa kekeluargaan tinggi

Umumnya dunia kerja penuh dengan persaingan yang ketat, tak terkecuali di dunia penerbangan. Hanya saja, dibandingkan persaingan, rasa kekeluargaan justru lebih melekat. Sebab, setiap profesi yang berada di pesawat harus saling melengkapi satu sama lain.