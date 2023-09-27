Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Begini Sistem Pembuangan Kotoran Manusia di Toilet Pesawat

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |14:00 WIB
Ternyata Begini Sistem Pembuangan Kotoran Manusia di Toilet Pesawat
Toilet pesawat (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI Anda yang hobi bepergian dengan pesawat terbang, tentu sudah tak asing dengan toilet pesawat yang posisinya berada di baris belakang.

Namun, pernahkah Anda berpikir jika kerja toilet pesawat sebenarnya berbeda dengan toilet rumah atau di tempat lain pada umumnya.

Melansir laman Mental Floss, toilet pesawat sejatinya tidak mengandalkan tangki air untuk melakukan penyedotan dan menarik limbah seperti sistem kerja toilet rumahan.

Infografis Fakta Unik Tentang Pesawat

Hal itu dikarenakan pihak maskapai memertimbangkan biaya yang sangat besar untuk mengangkut ratusan galon air.

Kendati demikian, selanjutnya metode ini tidak digunakan lagi-lagi karena pertimbangan biaya bahan bakar dan bertambahnya bobot pesawat.

Pada 1980-an, pesawat menggunakan pneumatic vacuum untuk menyedot cairan dan padatan menjauh ke bawah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement