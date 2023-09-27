Ternyata Begini Sistem Pembuangan Kotoran Manusia di Toilet Pesawat

BAGI Anda yang hobi bepergian dengan pesawat terbang, tentu sudah tak asing dengan toilet pesawat yang posisinya berada di baris belakang.

Namun, pernahkah Anda berpikir jika kerja toilet pesawat sebenarnya berbeda dengan toilet rumah atau di tempat lain pada umumnya.

Melansir laman Mental Floss, toilet pesawat sejatinya tidak mengandalkan tangki air untuk melakukan penyedotan dan menarik limbah seperti sistem kerja toilet rumahan.

Hal itu dikarenakan pihak maskapai memertimbangkan biaya yang sangat besar untuk mengangkut ratusan galon air.

Kendati demikian, selanjutnya metode ini tidak digunakan lagi-lagi karena pertimbangan biaya bahan bakar dan bertambahnya bobot pesawat.

Pada 1980-an, pesawat menggunakan pneumatic vacuum untuk menyedot cairan dan padatan menjauh ke bawah.