Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Wadi, Cara Suku Dayak Awetkan Ikan Bisa Tahan hingga Setahun!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:47 WIB
Mengenal Wadi, Cara Suku Dayak Awetkan Ikan Bisa Tahan hingga Setahun!
Wadi, ikan patin fermentasi dimakan bersama nasi (Foto: IG/@kedai_om_nun)
A
A
A

ORANG Suku Dayak terkenal dengan kulinernya yang ekstrim, seperti memakan tembiluk mentah.

Namun, Suku Dayak juga memiliki keunikan dalam mengawetkan makanan dengan cara fermentasi.

Wadi salah satu cara mengawetkan ikan Suku Dayak. Menariknya pengawetan ini tahan hingga satu tahun, meskipun tanpa menggunakan bahan kimia.

Wadi menjadi budaya kuliner yang tak terpisahkan dari Suku Dayak. Selama berladang atau dalam situasi paceklik, wadi digunakan sebagai cadangan sumber protein.

Wadi merupakan kuliner yang terbuat dari bahan dasar berbagai jenis ikan, terutama yang mengandung banyak lemak dan daging, seperti ikan patin, jelawat, papuyu, gabus, baung, dan gurami.

Wadi, Ikan Fermentasi Khas Suku Dayakj

(Foto: IG/@reystafauzia)

Proses pembuatan wadi dimulai dengan mencuci bersih ikan yang akan difermentasi. Kemudian, ikan ini dipotong seukuran telapak tangan.

Potongan ikan ini ditaburi dengan garam dan didiamkan semalam untuk menghambat aktivitas bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan.

Selain garam, daun nangka juga digunakan untuk mencegah ikan yang difermentasi menjadi busuk atau berulat.

Setelah itu, ikan dicuci bersih lagi dan direndam dalam larutan gula aren, lalu ditaburi dengan potongan bawang putih untuk memberikan aroma harum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066494/sensasi_segarnya_bubur_ketan_hitam_ditambah_eskrim_nangka_dan_durian-JU7D_large.jpg
Sensasi Segarnya Bubur Ketan Hitam Ditambah Eskrim, Nangka dan Durian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/298/3042383/kuliner_jepang-yAop_large.jpg
Menjajal Kuliner Jepang yang Kaya Akan Nuansa Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/298/3032458/blodpalt-TKNU_large.jpg
Ini Makanan Paling Gak Enak Sedunia versi Taste Atlas, Berasal dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/301/3000852/ternyata-ini-penyebab-kenapa-popcorn-di-bioskop-harum-menggoda-selera-KLkuvZRdB9.JPG
Ternyata Ini Penyebab Kenapa Popcorn di Bioskop Harum Menggoda Selera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/301/3000406/7-street-food-jakarta-paling-digemari-kaum-milenial-mana-favoritmu-4Qhn90tldF.JPG
7 Street Food Jakarta Paling Digemari Kaum Milenial, Mana Favoritmu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/301/2984785/5-minuman-dingin-terunik-di-dunia-cocok-buat-penawar-dahaga-saat-buka-puasa-cGmdWPXq8J.JPG
5 Minuman Dingin Terunik di Dunia, Cocok buat Penawar Dahaga saat Buka Puasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement