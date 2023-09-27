Konsumsi Teh Setiap Hari Bisa Kurangi Risiko Kematian? Begini Faktanya

SIAPA yang tidak kenal dengan teh, minuman satu ini rupanya mempunyai segudang manfaat untuk tubuh. Tidak hanya berperan sebagai minuman yang segar, teh juga dapat membuat kualitas tidur jadi lebih baik.

Tidak berhenti di situ, salah satu penelitian di Inggris menunjukkan bahwa teh bisa mengurangi risiko kematian lho.

Terkait hal tersebut, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Prof. Zubairi Djoerban menjelaskan bahwa penelitian yang diterbitkan oleh Annals of Internal Medicine itu dikerjakan selama 11 tahun. Penelitian dilakukan pada 2006-2010 dengan melibatkan 498.043 partisipan.

Penelitian tersebut menyimpulkan, minum teh sebanyak dua cangkir atau lebih perharinya, dapat mengurangi risiko kematian hingga 9-13 Persen.

“Dari penelitian juga diketahui konsumsi teh yang tinggi dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih rendah, terlepas apakah peminum teh tersebut menambahkan gula atau susu,” kata Prof Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @ProfesorZubairi, Kamis (28/9/2023).

Menurutnya tidak ada penurunan manfaat kesehatan yang signifikan karena adanya tambahan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan yaitu jumlah pada gula dan susu tetap harus dibatasi.

Kaitannya dengan kematian yang diakibatkan oleh penyakit kardivaskular, penyakit jantung iskemik, dan stroke juga menunjukkan risiko yang rendah.