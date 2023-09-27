Chef Arnold Curi Telur Rebus Milik Renatta Moeloek, Curhat di Media Sosial

TELUR menjadi salah satu makanan favorit sebagian masyarakat. Tidak hanya mudah untuk didapat, telur juga memiliki kandungan yang tinggi akan protein. Tidak heran jika telur juga sering kali ditemukan disetiap makanan.

Mulai dari menu makanan utama, atau dijadikan pelengkap bahkan topping makanan itu sendiri. Sebut saja seperti gado-gado. Belum lama ini chef Renatta dan chef Arnold diketahui sedang memakan gado-gado, dengan berisikan telur rebus sebagai pelengkap menu makanan tersebut.

Namun, di tengah chef Renatta menyantap makanan itu, secara tiba-tiba chef Arnold mencuri telur rebus milik chef Renatta dengan tanpa rasa bersalah.

“Tadi saya makan gado-gado, dan @ArnoldPoernomo didepan saya (ditengah saya makan) mencuri telor rebus di gado-gado saya yang jelas cuma ada satu,” kata Renatta, dikutip dalam akun X miliknya @MoeloekRenatta, Rabu (27/9/2023).

Sontak saja hal itu membuat chef Renatta syok. Karena menurutnya asupan protein yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, kini mendadak harus diikhlaskan begitu saja karena tingkah chef Arnold.

“Entah apa yang ada di kepala dia untuk mikir hal itu wajar. Asupan protein saya jadi kurang dan saya mengalami trauma besar,” ucap Renatta.

Postingan itu pun jadi ramai diperbincangkan netizen, terutama chef Arnold yang menjadi bulan-bulanan netizen. Karena dianggap telah membuat chef Renatta kecewa akibat ulahnya itu, netizen pun meminta chef Arnold untuk memberikan klarifikasinya.

“Parah banget chef @ArnoldPoernomo, chef Renatta sampe ngetwit gini,” tulis akun @txt***.

“Parah emang lu chef @ArnoldPoernomo ditunggu klarifikasinya sambil bawa telur,” tulis akun @seb***.

“Sopan kah begitu chef,” tulis akun @fan***.