Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

2 Siswa Ini Sukses Bikin Mesin Pembuat Tempe, Siap Go International

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:30 WIB
2 Siswa Ini Sukses Bikin Mesin Pembuat Tempe, Siap Go International
2 Siswa ini sukses bikin mesin pengolah tempe. (Foto: MPI/ Wahyu Sibarani)
A
A
A

PRESTASI membanggakan berhasil ditoreh dua siswa Binus School Simprug, Kenneth William Santoso dan Davrell Mylka Jowkins yang berhasil membuat Portable Machine of Tempeh Making atau mesin pengolah tempe.

Mesin tersebut bahkam sukses mencuri perhatian masyarakat Eropa yang hadir di ajang Ars Electronica Festival 2023 pada 6-10 September 2023.

Olahan tempe yang dibuat oleh mesin pengolah tempe itu berhasil mencuri perhatian masyarakat Eropa saat dipamerkan di Aea Electronica Festival 2023. Apalagi kedelai adalah pakan yang sangat asing buat warga Benua Biru.

"Tempe yang ada di Eropa kebanyakan dibuat dari kacang lupin bukan kedelai," ujar Dr Rinda Hedwig, Research Interest Group Leader Binus School Simprug.

2 siswa ini bikin mesin pengolah tempe

Dia melanjutkan mesin yang dibuat oleh dua siswa Binus School Simprug itu berhasil menyederhanakan proses pembuatan tempe secara konvensional. Bahkan jauh lebih higienis dan rendah polusi.

"Mesin ini bisa mengolah setengah hingga satu kilo kedelai," tuturnya.

Sementara Kenneth William Santoso dan Davrell Mylka Jowkins menjelaskan, konsep di balik mesin pembuat tempe portable tersebut relatif sederhana. Cara kerjanya melibatkan pengendalian seluruh tahapan pengolahan tempe, mulai dari langkah awal seperti pencucian, perebusan, hingga pembuangan kedelai dan sekam.

"Langkah pertama mesin adalah merendam kedelai selama 6 jam sambil bergetar bolak-balik untuk memastikan terpisahnya kulit dari biji. Kedua, mesin akan merendam kedelai dan air hingga suhu mendidih. Ketiga, mesin akan meningkatkan kecepatan putarannya untuk memastikan pemisahan mutlak kulit dari bijinya," jelas Davrell.

Kenneth menambahkan, mesin tersebut juga menggunakan ragi sebagai bahan dasar pengolahan kedelai menjadi tempe. Suhu mesin menyesuaikan dengan suhu ruangan, lengkap dengan sirkulasi udara yang bisa memfasilitasi proses fermentasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/298/3043000/tempe_jepang-DTCn_large.jpg
Viral Tempe Made In Bogor Dijual di Jepang dengan Harga Rp35 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/298/3021908/ditaruh-di-kulkas-bikin-kering-begini-cara-menyimpan-tempe-yang-tepat-KaUE7UcGOC.jpg
Ditaruh di Kulkas Bikin Kering, Begini Cara Menyimpan Tempe yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/298/3016103/tempe-kembali-diajukan-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-ke-unesco-7LI0fnZjAA.jpg
Tempe Kembali Diajukan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980300/wow-tempe-jadi-makanan-favorit-hanni-newjeans-1YkY7ZFkjx.jpg
Wow! Tempe Jadi Makanan Favorit Hanni NewJeans!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/298/2950388/cara-bikin-tempe-dari-kacang-kenari-unik-dan-lebih-legit-Ebpg1YCWlc.jpg
Cara Bikin Tempe dari Kacang Kenari, Unik dan Lebih Legit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/298/2904439/resep-tempe-goreng-kriuk-nikmat-disajikan-sebagai-pendamping-nasi-tGuj4p1IJi.jpg
Resep Tempe Goreng Kriuk, Nikmat Disajikan sebagai Pendamping Nasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement