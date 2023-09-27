Tips Membuat Cupcake Lembut dan Anti Bantat, Pastikan Lakukan 3 Hal Ini

MEMBUAT cupcake dengan cita rasa yang lembut dan tampilan sempurna tentu tidak mudah. Walaupun sudah memiliki resep, namun seseorang tetap sulit sekali mendapatkan cupcake yang sempurna.

Namun, bukan berarti keadaan ini membuatmu putus asa dalam membuat cupcake. Sebab, ada berbagai cara yang dapat kamu lakukan hingga akhirnya cupcake yang kamu buat menjadi lebih lezat. Dengan begitu, nantinya kamu dapat membuat cupcake yang spesial untuk orang yang kamu cintai.

Tidak hanya itu saja, jika kamu telah mengetahui tips membuat cupcake yang lembut dan tidak bantat, maka nantinya kamu pun bisa menjadi seorang pengusaha cupcake. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika belajar membuat cupcake sangatlah menguntungkan.

Berikut ini, ada beberapa tips yang dapat membantu kamu untuk untuk membuat cupcake lembut anti bantat dari Catherine, owner dari Lafarine Patisserie saat ditemui di gedung iNews, Selasa 26 September 2023.

1. Coba dulu

Terkadang, kita sering merasa takut terlebih dahulu sebelum mencoba. Hal ini harus dihindari. Jika perasaan takut terus menghantui, maka kita tidak akan bergerak untuk mencoba. Maka dari itu, Catherine menyarankan agar kita tidak takut untuk mencoba menu cupcake yang telah kita miliki.

"Coba dulu, kalau punya resep atau apatuh coba dulu," ucap Catherine.

2. Terus berlatih

Ketika kita mengalami kegagalan dalam membuat cupcake, jangan langsung menyerah. Coba temukan kesalahan pada percobaan pertama lalu perbaiki pada percobaan berikutnya hingga akhirnya berhasil.

"Keep practice terus, karena bikin kue itu lebih sulit dari masak. Jadi, harus latihan terus," kata Catherine.