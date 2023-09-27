Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Jadi Coffee Addict, Ini Alasan Derby Romero Menyukai Kopi

Fernanda Alfianita M , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:00 WIB
Jadi Coffee Addict, Ini Alasan Derby Romero Menyukai Kopi
Derby Romero ngaku sangat mencintai kopi. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

AKTOR sekaligus penyanyi Derby Romero kembali dengan aktingnya yang ciamik melalui film Petualangan Sherina 2. Tak banyak orang tahu ternyata Derby merupakan seorang coffee addict lho.

Rutinitas pagi yang Derby lakukan adalah ngopi. Sebenarnya ada alasan mengapa Derby suka sekali dengan kopi. Saat ditemui langsung di Studio 7 Inews Tower, Kebon Sirih, Jakarta beberapa waktu lalu, Derby menceritakan kebiasaannya setiap pagi sebelum melakukan aktivitas.

Ngopi menjadi agenda wajib Derby Romero untuk mengawali harinya, bahkan teman-teman terdekatnya melabeli Derby dengan sebutan ‘Café Derby’. Berikut tiga alasan mengapa Derby Romero sangat menyukai kopi.

Alasan Derby Romero Menyukai Kopi

1. Menjadi Segar dan Semangat setelah Ngopi

Derby Romero

Salah satu alasan yang mendasar dan dirasakan langsung oleh Derby Romero saat mengkonsumsi kopi adalah rasa segar. Rasa segar yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi kopi di pagi hari membuat Derby memutuskan untuk memasukan kopi ke dalam agenda wajibnya di pagi hari.

Rasa segar yang ditimbulkan tentunya akan mempengaruhi dia saat menjalani aktivitas lainnya dan membuat semangat.

“Karena setiap pagi minum kopi tuh bikin aku merasa kaya eumm seger gitu,” Ujar Derby.

2. Menyukai Aroma Kopi

Selain merasakan sensasi segar yang didapat setelah minum kopi. Derby mengaku suka sekali dengan aroma kopi yang harum. Menghirup aroma harum dari kopi menjadi salah satu alasan sang aktor menjadi jatuh cinta dengan kopi.

Halaman:
1 2
      
