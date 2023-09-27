Rekomendasi Tempat Liburan Di Terbaru Bandung

Bandung- Berwisata ke Bandung apalagi untuk Anda yang berasal dari luar kota, tentu saja tidak cukup jika hanya sehari. Minimal Anda harus menginap agar bisa mengeksplor tempat-tempat wisata terbaru di daerah Bandung yang sejuk dan nyaman. Jika ingin menginap, Anda juga tidak perlu khawatir karena ada banyak pilihan penginapan di Bandung yang harganya sangat ekonomis apalagi jika ingin memilih liburan beberapa hari di Kota Kembang ini.

Tempat Wisata Terbaru di Bandung

Apakah Anda penasaran dengan tempat wisata terbaru di Bandung? Berikut ini beberapa rekomendasi tempat wisata Bandung paling hits dan terbaru.

Kampung Korea

Tempat ini disebut juga dengan Little Seoul, di mana kampung Korea ini memang dibuat semirip mungkin dengan Korea namun versi mini. Lokasi wisata ini juga sangat strategis bahkan bisa anda kunjungi dengan naik transportasi umum. Lokasinya sangat dekat dengan Stasiun Bandung hanya berjarak 3-4 KM saja.

Di sini, Anda bisa mengelilingi kampung Korea untuk melihat bangunan-bangunan ala Korea dan juga sambil menggunakan pakaian tradisional Korea Hanbok. Pastinya anda tidak boleh melewatkan sesi foto-foto lucu dengan spot yang menarik. S