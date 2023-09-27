Pakai Gaun Biru Mauve Ala Elsa Frozen, Putri Ariani Guncang Panggung Final AGT

PUTRI Ariani akhirnya sampai ke panggung Grand Final America’s Got Talent (AGT). Seperti sebelumnya, Putri Ariani pun berhasil menghdirkan penampilan yang memukau para dewan juri dan penonton.

Bukan hanya dari segi suara, tampilan Putri Ariani pun cantik dalam balutan gaun biru mauve nan elegan. Sekilas, penampilannya malam itu mengingatkan kita terhadap Ratu Elsa dari Arendelle, karakter fiksi yang tampil di film animasi ke-53 Walt Disney Animation Studios' Frozen.

Namun, di malam yang spesial itu, Putri tidak menyanyikan Let It Go seperti yang dinyanyikan Elsa di film animasi itu, melainkan lagu berjudul Don't Let the Sun Go Down on Me dari Elton John.

Meski begitu, gaun yang dikenakannya tampak membuat penampilan Putri di malam final itu tampak anggun dan bersinar. Selain karena detail gaun yang panjang dan flowy, gaun tersebut memiliki layering transparan yang dipenuhi detail motif nan berkilauan.

Gaun tersebut juga tampak semakin dramatis dengan adanya detail ekor transparan dengan motif nan berkilauan yang tampak menjuntai indah di belakang Putri saat memainkan piano di depannya.

Gaun tersebut juga dilengkapi hijab dengan gaya yang sama seperti pada penampilan putri sebelum-sebelumnya. Bagian hijab yang warnanya senada dengan gaunnya tersebut juga tampak dihiasi dengan luaran transparan bermotif payet-payet yang tak kalah berkilau.