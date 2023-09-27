Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pakai Gaun Biru Mauve Ala Elsa Frozen, Putri Ariani Guncang Panggung Final AGT

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |13:01 WIB
Pakai Gaun Biru Mauve Ala Elsa Frozen, Putri Ariani Guncang Panggung Final AGT
A
A
A

PUTRI Ariani akhirnya sampai ke panggung Grand Final America’s Got Talent (AGT). Seperti sebelumnya, Putri Ariani pun berhasil menghdirkan penampilan yang memukau para dewan juri dan penonton.

Bukan hanya dari segi suara, tampilan Putri Ariani pun cantik dalam balutan gaun biru mauve nan elegan. Sekilas, penampilannya malam itu mengingatkan kita terhadap Ratu Elsa dari Arendelle, karakter fiksi yang tampil di film animasi ke-53 Walt Disney Animation Studios' Frozen.

Putri Ariani

Namun, di malam yang spesial itu, Putri tidak menyanyikan Let It Go seperti yang dinyanyikan Elsa di film animasi itu, melainkan lagu berjudul Don't Let the Sun Go Down on Me dari Elton John.

Meski begitu, gaun yang dikenakannya tampak membuat penampilan Putri di malam final itu tampak anggun dan bersinar. Selain karena detail gaun yang panjang dan flowy, gaun tersebut memiliki layering transparan yang dipenuhi detail motif nan berkilauan.

Putri Ariani

Gaun tersebut juga tampak semakin dramatis dengan adanya detail ekor transparan dengan motif nan berkilauan yang tampak menjuntai indah di belakang Putri saat memainkan piano di depannya.

Gaun tersebut juga dilengkapi hijab dengan gaya yang sama seperti pada penampilan putri sebelum-sebelumnya. Bagian hijab yang warnanya senada dengan gaunnya tersebut juga tampak dihiasi dengan luaran transparan bermotif payet-payet yang tak kalah berkilau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041318/putri_ariani-VbK6_large.jpg
Putri Ariani Masuk Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Lewat Jalur PBUB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/612/2941046/penyanyi-putri-ariani-jadi-sosok-paling-banyak-dicari-sepanjang-2023-sxK04yaznf.jpg
Penyanyi Putri Ariani Jadi Sosok Paling Banyak Dicari Sepanjang 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/612/2891186/5-potret-putri-ariani-di-result-show-america-s-got-talent-2023-TWpr229sKS.jpg
5 Potret Putri Ariani di Result Show America's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/194/2878748/5-gaya-hijab-putri-ariani-yang-sukses-melaju-ke-final-america-s-got-talent-2023-J7jB1Jg2fu.jpg
5 Gaya Hijab Putri Ariani yang Sukses Melaju ke Final America's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/194/2877956/5-potret-gaya-mewah-putri-ariani-di-semifinal-american-s-got-talent-2023-iONsCRGsQI.jpg
5 Potret Gaya Mewah Putri Ariani di Semifinal American's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/194/2866276/mengulik-baju-putri-ariani-saat-nyanyikan-rungkad-di-hut-ke-78-ri-hWMywBMhtC.jpg
Mengulik Baju Putri Ariani saat Nyanyikan Rungkad di HUT ke-78 RI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement