Antusias Peserta Ikuti Acara Pemberdayaan Ibu dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI

BISA menghabiskan waktu bersama anak tentunya membuat orangtua merasa senang, karena bisa meningkatkan keharmonisan hubungan dan merasa semakin dekat dengan sang anak.

Itulah yang dirasakan oleh Felicia Lisardi, wanita cantik yang berprofesi presenter sekaligus influencer. Hari ini, lewat acara Memberdayakan Ibu dan Anak dari DPW Pemuda Perindo DKI, Felicia bisa ikut membuat sushi dengan anak bersama para pasangan ibu dan anak lainnya.

Menurutnya, selain bisa berkumpul dengan komunitas ‘D Star Mommies’, ia juga bisa bonding time bersama sang anak tercinta.

(Foto: MPI/ Chindy)

“Senang banget akhirnya ‘D Star Mommies’ bisa kumpul lagi, dan seperti biasa kalau lagi arisan selalu bawa anak,” ujar kata Felicia saat diwawancara MNC Portal saat ditemui di Kenjiro Jakarta, Selasa (26/9/2023)