Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dessy Pertiwi Sinambela Ajak Ibu dan Anak Bonding Time dengan Masak Bareng

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |21:40 WIB
Dessy Pertiwi Sinambela Ajak Ibu dan Anak Bonding Time dengan Masak Bareng
Dessy Pertiwi Sinambela, (Foto: MPI/ Chindy)
A
A
A

DESSY Pertiwi Sinambela,  Ketua Pemberdayaan Wanita dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI, baru saja mengadakan kegiatan Memberdayakan Ibu dan Anak, dengan Mengajarkan Cara Membuat Sushi, di Kenjiro Jakarta, pada Selasa (26/9/2023)

Kegiatan ini sendiri bertujuan, untuk membuat kaum Hawa khususnya ibu rumah tangga bisa mempunyai ide bisnis ke depannya, punya wawasan yang luas dan menambah pengalaman yang ada.

“Diharapkan memberikan ilmu seperti ini nantinya bisa diterapkan oleh para wanita ataupun ibu rumah tangga bisa jadi ide bisnis ke depannya,” kata Dessy kepada MNC Portal saat ditemui di Kenjiro Jakarta, Selasa (26/9/2023).

(Foto: MPI/ Chindy) 

Tak hanya itu, ini diungkap Dessy juga jadi salah satu cara meningkatkan bonding time antara ibu dan anak, agar banyak aktivitas yang dilakukan bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142446/ibu_pekerja_wajib_baca_ini_5_sikap_positif_ke_anak_ketika_sampai_di_rumah-PFop_large.jpg
Ibu Pekerja Wajib Baca, Ini 5 Sikap Positif ke Anak ketika Sampai di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/612/3142444/ibu_pekerja_tak_becus_urus_anak_benarkah-MxCR_large.jpg
Ibu Pekerja Tak Becus Urus Anak, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/196/3140899/ibu_dan_anak-rQ3p_large.jpg
Bagaimana Cara Ibu Berkarier dan si Kecil Tumbuh Maksimal, Secara Bersamaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/612/2890300/antusias-peserta-ikuti-acara-pemberdayaan-ibu-dan-anak-dpw-pemuda-perindo-dki-a7AE8uhQsZ.jpg
Antusias Peserta Ikuti Acara Pemberdayaan Ibu dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/25/612/2819856/baru-jadi-ibu-dan-kurang-tidur-coba-5-tips-ampuh-ini-NgvrFxPIFO.JPG
Baru Jadi Ibu dan Kurang Tidur? Coba 5 Tips Ampuh Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/08/196/2274330/hubungan-kurang-baik-dengan-ibu-ini-solusinya-agar-kembali-harmonis-cVfrjvXcj2.jpg
Hubungan Kurang Baik dengan Ibu? Ini Solusinya agar Kembali Harmonis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement