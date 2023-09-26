Dessy Pertiwi Sinambela Ajak Ibu dan Anak Bonding Time dengan Masak Bareng

DESSY Pertiwi Sinambela, Ketua Pemberdayaan Wanita dan Anak DPW Pemuda Perindo DKI, baru saja mengadakan kegiatan Memberdayakan Ibu dan Anak, dengan Mengajarkan Cara Membuat Sushi, di Kenjiro Jakarta, pada Selasa (26/9/2023)

Kegiatan ini sendiri bertujuan, untuk membuat kaum Hawa khususnya ibu rumah tangga bisa mempunyai ide bisnis ke depannya, punya wawasan yang luas dan menambah pengalaman yang ada.

“Diharapkan memberikan ilmu seperti ini nantinya bisa diterapkan oleh para wanita ataupun ibu rumah tangga bisa jadi ide bisnis ke depannya,” kata Dessy kepada MNC Portal saat ditemui di Kenjiro Jakarta, Selasa (26/9/2023).

(Foto: MPI/ Chindy)

Tak hanya itu, ini diungkap Dessy juga jadi salah satu cara meningkatkan bonding time antara ibu dan anak, agar banyak aktivitas yang dilakukan bersama.