HOME WOMEN LIFE

Potret Selebgram Nur Utami, yang Tahu Fredy Pratama Jadi Bandar Narkoba

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:30 WIB
Potret Selebgram Nur Utami, yang Tahu Fredy Pratama Jadi Bandar Narkoba
Potret Selebgram Nur Utami, (Foto: Instagram @nurutami.s)
A
A
A

LIMA Potret Selebgram Nur Utami , akan ditampilkan dalam artikel ini. Nama Nur Utami, mendadak ramai jadi perbincangan media dan para netizen, karena diketahui adalah istri dari anggota bandar narkoba jaringan sindikat Fredy Pratama.

Nur Utami dikenal sebagai selebgram yang memiliki puluhan ribu follower di akun Instagram miliknya, sekaligus pengusaha baju merek Ava sekaligus perawatan kulit WG Glow.

Siapa sangka bahwa Nur Utami bersama suaminya Nasrul Nasir (Saru) menjadi bandar narkoba yang baru ditangkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait sindikat narkoba Fredy Pratama.

Kehidupan Nur Utami dan Saru pun menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Seperti apa sosok Nur Utami? Mari simak lima potret selebgram Nur Utami, dihimpun dari akun Instagram @nurutami.s, Selasa (26/9/2023)

1. Jualan baju Bodo: Nur Utami memiliki bisnis penjualan baju Bodo eksklusif. Baju Bodo adalah pakaian adat khas suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Dia juga menjual baju hingga ke Malaysia dengan merek Ava by Utami.


(Potret Selebgram Nur Utami, Foto: Instagram @nurutami.s)

2. Bisnis skincare: Nur Utami juga punya bisnis perawatan kecantikan bernama WG Glow Kromosom yang baru launching secara mewah pada 13 Agustus 2023.

(Potret Selebgram Nur Utami, Foto: Instagram @nurutami.s)

Halaman: 1 2
1 2
      
