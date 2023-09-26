Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Putri Pangan Indonesia 2023, Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:28 WIB
Podcast Aksi Nyata: Putri Pangan Indonesia 2023, Ajak Anak Muda Peduli Lingkungan
Rey Yurika, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

ISU lingkungan telah menjadi masalah global sejak lama. Tak sedikit negara yang mencoba menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi segala persoalan di lingkungan sekitarnya.

Meski pemerintah tiap negara sangat berperan besar, namun sejatinya , isu lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak tak terkecuali anak-anak muda khususnya para milenial ataupun Gen Z, yang dikenal sebagai agen perubahan.

Menurut Putri Pangan Indonesia 2023, Rey Yurika Malakalu yang menjadi representasi dari anak-anak muda jaman sekarang, sebetulnya banyak cara agar generasi muda saat ini bisa punya rasa peduli terhadap lingkungan.

“Bicara tentang menumbuhkan itu harusnya ditanamkan sejak kecil, sejak usia sekolah. Sebab kepedulian sosial kalau dimasukkan ke sekolah-sekolah itu, bisa menjadi suatu kebiasaan,” ungkap Rey, dalam siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (26/9/2023)

