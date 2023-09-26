Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Arti Gerakan Ekor Kucing, Awas Kena Cakar

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:08 WIB
7 Arti Gerakan Ekor Kucing, Awas Kena Cakar
Kucing Peliharaan. (Foto: Freepik)
A
A
A

KUCING dikenal sebagai hewan dengan ragam perilakunya yang unik. Bagi para pemilik kucing, penting untuk memahami setiap gerak-geriknya agar lebih bisa memahami mereka.

Memahami komunikasi kucing bisa dilihat melalui gerakan ekornya. Nah berikut ini adalah 7 arti gerakan ekor kucing yang wajib diketahui, melansir dari berbagai sumber.

1. Ekor tinggi

Saat ekor kucing diangkat ke atas, itu berarti mereka percaya diri dan puas. Ini mirip dengan manusia yang berjalan dengan bahu didorong ke belakang saat percaya diri dan menang.

2. Ekor rendah

Ketika ekor menjadi rendah, itu berarti kucing bisa menjadi agresif. Namun, ras tertentu (seperti Persia) sebagian besar memiliki ekor yang rendah, jadi ini tidak menandakan sesuatu yang khusus bagi mereka.

3. Ekor melengkung

Ekor yang melengkung menandakan keceriaan. Luangkan waktu untuk bersenang-senang dengan mereka saat kondisi ini. Pastikan mereka diberi makanan berkualitas tinggi untuk selagi moodnya baik.

4. Ekor mengembang

Jika ekor kucing mengembang, itu berarti mereka sangat gelisah dan berusaha membuat dirinya tampak lebih besar dengan mengembangkan ekornya untuk menakuti musuhnya.

Halaman:
1 2
      
