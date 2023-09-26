5 Potret Audi Kirana, Putri Feni Rose yang Kini Terjun ke Dunia Musik

BUAH jatuh tak jauh dari pohonnya, ungkapan itu patut disematkan untuk anak kedua dari Feni Rose, Audi Kirana. Sebab saat ini dia mengikuti jejak sang ibu terjun ke dunia hiburan.

Bukan sebagai presenter, tapi Audi Kirana baru saja merilis single berjudul 'Great Like You'. Lagu tersebut bercerita tentang perasaan ingin sukses seperti orang lain. Namun sayangnya orang itu kehilangan identitas sendiri karena mengikuti jalur hidup orang lain.

“Kisah ini berdasarkan pengalamanku saat mendengar seorang teman mendapatkan pencapaian yang luar biasa saat ada di usia yang hampir sama denganku. Itulah yang membuatku berpikir aku ingin menjadi ‘great like them’,” ujar Audi kala diwawancara Okezone, Selasa (26/9/2023)

Rupanya, ini merupakan single kedua yang dia buat. Sebelumnya lagu berjudul 'Perfect' sudah dirilis.

"Aku yang tulis sendiri rilis itu karena tugas sekolah. Karena deadline-nya mepet aku cuma nulis dua hari," tambahnya.

Selain bertalenta, Audi juga memiliki paras yang cantik dan memesona. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @audikiranaa, Selasa (26/9/2023)

1. Ikut jejak sang ibu: Artis pendatang baru Audi Kirana terjun ke dunia hiburan setelah merilis dua single bertajuk Perfect dan ‘Great Like You’. Tak banyak yang tahu, ternyata Audi merupakan putri kedua dari presenter kondang Feni Rose loh. Tak heran ya bakat yang dimilikinya menurun dari sang ibu.

Tak hanya sekedar menyanyi, Audi juga pandai membuat lagu loh! Dua lagu miliknya merupakan ciptaannya sendiri. Keren yah!