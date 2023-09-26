Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Cara Nagih Utang Paling Efektif, Bisa Banget Dicoba Nih

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |08:07 WIB
Viral Cara Nagih Utang Paling Efektif, Bisa Banget Dicoba Nih
Viral Cara Nagih Utang. (Foto: X)
A
A
A

MENAGIH utang memang salah satu masalah yang harus dihadapi orang-orang modern. Apalagi, mereka yang berutang akan memiliki 1001 alasan untuk menunda pembayaran, bahkan terkadang lebih galak daripada si pemilik uang.

Tidak heran jika kemudian banyak orang yang kesal, lantaran harus menagih utang. Nah, jika kamu mengalami masalah ini, kini ada trik jitu untuk menagih utang pada seseorang bila mereka sulit bayar. Momen itu dibagikan pemilik akun Twitter, @dittameliaa. Ia membagikan isi percakapan seorang netizen saat menagih utang ke kerabatnya.

“Dapat dari facebook, trik nagih utang,” tulis akun itu, dikutip MNC Portal Indonesia.

Viral UTang

Bunyi percapakan itu memerlihatkan seorang warganet yang hendak menagih utang ke kerabatnya. Namun, sang kerabat tak terima saat ditagih untuk bayar utang. “Utang Rp500 ribu udah 3 bulan gak dibayar-bayar. Janjinya 1 bulan malah molor terus,” tulis si penagih utang.

“Yaelah kalau ada pasti ku bayar. Lagian lu jualan ramai terus. Ketimbang Rp500 ribu aja nagih terus,” balas si pengutang.

Melihat jawaban rekannya, netizen itu pun melakukan cara jitu. Ia mengatakan tak masalah bila rekannya tak mau membayar utangnya. Ia mengatakan rekannya akan dijadikan tumbal untuk usahanya.

“Ya sudah itu duitnya gak usah dibalikin. Kebetulan malam ini jatahnya aku ngasih tumbal buat penglaris daganganku,” ungkap si penagih utang.

Halaman:
1 2
      
