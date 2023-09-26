20 Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab

20 Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab, contohnya bisa Anda dapatkan melalui artikel ini. Siapa tahu bisa menjadi informasi berguna bagi Anda yang membutuhkan.

Ya, setiap kota yang ada di Indonesia hadir dengan ciri khasnya masing-masing, termasuk cara untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Mengenal bahasa daerah lain, akan membantu Anda lebih dekat dan mudah bergaul dengan orang dari daerah tersebut atau ketika berkesempatan mengunjungi daerah itu.

Salah satu bahasa daerah yang cukup populer adalah bahasa Surabaya. Bahasa Surabaya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh arek- arek Suroboyo yang memiliki kekhasanya tersendiri. Seperti anak muda di kota-kota besar lainnya, anak Surabaya pun punya sederet bahasa gaul loh!

Penasaran seperti apa 20 bahasa gaul Surabaya yang wajib dipelajari biar makin akrab? Berikut 20 bahasa gaul Surabaya yang bisa dipelajari, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023)

1. Nggelembosi = Enggak Niat

2. Mayak = Ngeselin

3. Mbois = Keren

4. Mbeketek = Banyak Gaya

5. Kemalan = Sok Iye

6. Nggambas = Omong Kosong





(Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab, Foto:Freepik)

7. Andhok = Makan di Tempat

8. Kempro = Jorok

9. Kemeroh = Sok Tau

10. Nggacor = Ngomong Terus

(Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab, Surabaya Inside)