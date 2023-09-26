Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:30 WIB
20 Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab
Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab, (Foto: DailyWuz)
A
A
A

20 Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab, contohnya bisa Anda dapatkan melalui artikel ini. Siapa tahu bisa menjadi informasi berguna bagi Anda yang membutuhkan.

Ya, setiap kota yang ada di Indonesia hadir dengan ciri khasnya masing-masing, termasuk cara untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Mengenal bahasa daerah lain, akan membantu Anda lebih dekat dan mudah bergaul dengan orang dari daerah tersebut atau ketika berkesempatan mengunjungi daerah itu.

Salah satu bahasa daerah yang cukup populer adalah bahasa Surabaya. Bahasa Surabaya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh arek- arek Suroboyo yang memiliki kekhasanya tersendiri. Seperti anak muda di kota-kota besar lainnya, anak Surabaya pun punya sederet bahasa gaul loh!

Penasaran seperti apa 20 bahasa gaul Surabaya yang wajib dipelajari biar makin akrab? Berikut 20 bahasa gaul Surabaya yang bisa dipelajari, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023)

1. Nggelembosi = Enggak Niat

2. Mayak = Ngeselin

3. Mbois = Keren

4. Mbeketek = Banyak Gaya

5. Kemalan = Sok Iye

6. Nggambas = Omong Kosong


(Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab, Foto:Freepik) 

7. Andhok = Makan di Tempat

8. Kempro = Jorok

9. Kemeroh = Sok Tau

10. Nggacor = Ngomong Terus

 BACA JUGA:

 

(Bahasa Gaul Surabaya yang Wajib Dipelajari Biar Makin Akrab, Surabaya Inside) 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896679/arti-kata-ara-ara-dalam-bahasa-gaul-qHgxox5VT3.jpg
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894719/arti-kata-sasimo-dalam-bahasa-gaul-ternyata-konotasinya-negatif-Eb5rBxnxNh.jpg
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890715/apa-arti-kata-pick-me-dalam-bahasa-gaul-ramai-di-media-sosial-4DjJnFpCMk.jpg
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement