MNC Life Gelar Edukasi Literasi Keuangan di Peluncuran RTW Center RSU Hermina Medan

PENTINGNYA akan pendidikan anak harus direncanakan sejak dini, termasuk pembiayannya. Sehingga jika terjadi hal-hal yang membuat orang tua tak lagi bisa bekerja, anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi.

Diungkap Erwan Antoro, Regional Sales Head PT MNC Life Assurance, inilah edukasi yang diberikan lewat gelaran Edukasi Literasi Keuangan di Peluncuran Fasilitas Return to Work Center yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Hermina Medan, Selasa (26/9/2023)

"Kami MNC Life hari ini hadir untuk melakukan sosialisasi tentang program pendidikan kepada para undangan di acara peluncuran RTW Center di rumah sakit mitra kita RSU Hermina Medan,” kata Erwan.

BACA JUGA:

“Kegiatan mereka bagaimana para pasien atau masyarakat pada saat terjadi resiko, bisa kembali bekerja," imbuhnya.

Erwan menyebutkan, MNC Life sendiri memiliki program asuransi pendidikan yang diberi nama MNC Tahapan Pintar. Sehingga jika para pekerja atau masyarakat umum membeli produk asuransi ini, maka MNC Life tetap memberikan santunan pendidikan kepada anak dari nasabah MNC Life yang mengalami kecelakaan kerja.