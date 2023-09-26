Jangan Asal Beli! Kenali Dulu Jenis-Jenis Sepeda Beserta Fungsinya

Bagi Anda ingin menyalurkan hobi bersepeda, Anda perlu tahu berbagai jenis-jenis sepeda dan fungsinya terlebih dahulu. Ini karena setiap macam sepeda didesain untuk suatu kebutuhan.

Bersepeda adalah hobi yang semakin populer belakangan ini yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan karena banyaknya jenis sepeda yang tersedia. Selain itu, olahraga ini tak hanya bermanfaat untuk kekuatan fisik, namun juga kesehatan mental.

Namun, sebelum membeli sepeda, pastikan dulu tujuan Anda memiliki sepeda dan kegunaannya. Berikut ini referensi jenis-jenis sepeda agar Anda tidak salah beli. Sayang kan, kalau sudah keluar uang banyak tapi ternyata salah beli jenis sepeda.

6 Jenis-jenis Sepeda dan Fungsinya

1. Sepeda Lipat (Folding Bike)

Tipe sepeda yang pertama ini bisa dikatakan kekinian dan praktis. Folding Bike juga merupakan sepeda yang cocok digunakan untuk jalan-jalan atau berbagai kegiatan santai yang bisa Anda nikmati di waktu luang.