Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Voli Cantik Mirela Shahpazova, Gayanya Stylish Abis

Firza Alifia , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:01 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Mirela Shahpazova, Gayanya Stylish Abis
Mirela Shahpazova. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Mirela Shahpazova dikenal sebagai atlet bola voli yang memperkuat Timnas Bulgaria. Atlet kelahiran 28 Oktober 1997 ini memiliki tinggi 174 cm dan berat 62 kg sehingga ia dipercaya sebagai posisi setter.

Atlet cantik itu sudah memiliki beberapa prestasi, diantaranya memenangkan medali perunggu bersama tim nasional pada World Champioships U23. Saat bertanding turnamen klub, ia meraih medali emas pada Bulgarian Cup 2017/18, 2018/19 dan Bulgarian League 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20.

Di balik kesuksesan Mirela sebagai atlet voli, ternyata dia juga kerap tampil cantik saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dari Atlet voli asal Bulgaria tersebut? Berikut 6 potret cantik Mirela Shahpazova yang diambil dari Instagram @mirela_shahpazova.

Blazer hitam

Mirela Shahpazova

Saat sedang menikmati kopi di coffee shop, Mirela tampil dengan santai dan kece. Ia mengenakan crop top putih yang dipadukan dengan blazer hitam dan celana coklat.

Crop tank top

Mirela Shahpazova

Kali ini, Mirela terlihat tampil dengan busana yang bernuansa krem. Ia tampak cantik mengenakan crop top dan celana jeans berwarna krem yang senada dengan suasana di belakangnya.

Skinny jeans

Mirela Shahpazova

Tampilan Mirela tampak kece saat bersantai menikmati pegunungan. Ia mengenakan kaos berwarna hijau yang dipadukan dengan jaket hitam dan sepatu abu-abu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement