6 Potret Atlet Voli Cantik Mirela Shahpazova, Gayanya Stylish Abis

ATLET cantik Mirela Shahpazova dikenal sebagai atlet bola voli yang memperkuat Timnas Bulgaria. Atlet kelahiran 28 Oktober 1997 ini memiliki tinggi 174 cm dan berat 62 kg sehingga ia dipercaya sebagai posisi setter.

Atlet cantik itu sudah memiliki beberapa prestasi, diantaranya memenangkan medali perunggu bersama tim nasional pada World Champioships U23. Saat bertanding turnamen klub, ia meraih medali emas pada Bulgarian Cup 2017/18, 2018/19 dan Bulgarian League 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20.

Di balik kesuksesan Mirela sebagai atlet voli, ternyata dia juga kerap tampil cantik saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dari Atlet voli asal Bulgaria tersebut? Berikut 6 potret cantik Mirela Shahpazova yang diambil dari Instagram @mirela_shahpazova.

Blazer hitam

Saat sedang menikmati kopi di coffee shop, Mirela tampil dengan santai dan kece. Ia mengenakan crop top putih yang dipadukan dengan blazer hitam dan celana coklat.

Crop tank top

Kali ini, Mirela terlihat tampil dengan busana yang bernuansa krem. Ia tampak cantik mengenakan crop top dan celana jeans berwarna krem yang senada dengan suasana di belakangnya.

Skinny jeans

Tampilan Mirela tampak kece saat bersantai menikmati pegunungan. Ia mengenakan kaos berwarna hijau yang dipadukan dengan jaket hitam dan sepatu abu-abu.