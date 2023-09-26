5 Potret Rebecca Patricia Armstrong, Artis Cantik Thailand Berprestasi

POTRET Rebecca Patricia Armstrong, akan dibahas lewat artikel berikut ini. Mengingat sosoknya sedang mencuri banyak perhatian warganet. Rebecca Patricia Armstrong atau yang akrab dipanggil Becky Armstrong adalah artis asal Thailand yang namanya sedang hangat diperbincangkan oleh publik.

Pasalnya artis muda tersebut berhasil memboyong tiga penghargaan di Feed Y Capital 2nd Awards. Artis blasteran asal Thailand dan Inggris itu mendapat penghargaan berupa Most Popular Actor, Most Popular Couple, dan Most Popular Series.

encapaian prestasinya tersebut, sontak membuat banyak publik penasaran dengan dirinya. Mengutip akun Instagram Rebecca, @becccca__, Selasa (26/9/2023) ini dia lima potret Rebecca Patricia Armstsrong.

1. Model pro: Melakukan sesi photoshoot, di sini Becky Armstrong terlihat cantik bak peri dalam balutan gaun yang elegan berwarna nude dan rambut panjangnya yang dikepang.

(Potret Rebecca Patricia Armstrong, Foto: Instagram @becccca__)

2. Modis saat liburan: Berlibur ke Korea Selatan, Becky tampil modis walau hanya memadukan pakaian simple yakni celana jeans highwaist dan tanktop hitam. Wajah cantik dan tubuh langsingnya, membuat Becky terlihat modis dan keren.