HOME WOMEN LIFE

Potret Pesta Bikini Rachel Vennya di Ulang Tahun Ke-28

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:03 WIB
Potret Pesta Bikini Rachel Vennya di Ulang Tahun Ke-28
Rachel Vennya. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM Rachel Vennya belum lama ini merayakan momen ulang tahunnya yang ke-28. Janda 2 anak ini memilih merayakan ultahnya di rumahnya dengan tema pool party.

Rachel Vennya mengundang beberapa sahabatnya, salah satunya ada Erika Carlina. Dalam unggahan Rachel Vennya di Instagram miliknya, terlihat mereka semua begitu bahagia dan enjoy menikmati pesta ulang tahun itu.

Rachel Vennya

Rachel Vennya pun nampak berfoto menggunakan crop top pink dengan belahan dada rendah dipadukan dengan rok ketat berwarna pink, dengan aksen kain di menjulur di depannya. Di belakangannya, nampak neon bertuliskan namanya berserta set dekorasinya.

Setelah selesai berfoto dengan pakaian lengkap, kini Rachel vennya pun berfoto dengan bikini sesuai dengan dress code ulang tahun Rachel Vennya. Dia pun terlihat mengenakan bra rajut bolong-bolong, dan hendak minum dari botol minum angka 8.

Rachel Vennya

"Chapter 28," tulis Rachel Vennya dalam unggahan di Instagram pribadinya tersebut.

Halaman:
1 2
      
