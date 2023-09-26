Ramalan Tarot Hari Ini: Move On Jadi Keputusan Terbaik

Three of Wands

Kartu Tarot Three of Wands yang muncul di hari ini digambarkan dengan sosok wanita yang menatap lurus ke depan. Dia memegang satu tongkat di sampingnya. Dua tongkat tertancap di depannya.

Ilustrasi pada kartu ini mengajak kita untuk move on. Permasalahan yang pernah terjadi, peristiwa mengharu biru di masa lalu hendaklah mampu menjadi pengalaman berharga. Hidup harus jalan terus dengan berbagai peristiwa lain yang telah menanti di depan.

Apalagi ramalan tarot di hari ini? Mari kita simak bersama!

Keberuntungan