HOME WOMEN BEAUTY

Dapat Edukasi Ketepatan Kadar dan Kualitas Emas di Pameran Perhiasan, Bisa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:45 WIB
Dapat Edukasi Ketepatan Kadar dan Kualitas Emas di Pameran Perhiasan, Bisa?
Pameran perhiasan emas, (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
A
A
A

THE Palace Jeweler tengah menggelar pameran perhiasan emas Panas Halu (Pameran Emas Harga Luar Biasa) di Central Park Mall Jakarta. Menariknya, selai berburu harga spesial, pameran ini juga memberikan edukasi seputar ketepatan kadar dan kualitas emas kepada masyarakat loh!

Winny Melita, Brand Manager The Palace Jeweler mengatakan bahwa saat ini patokan kadar dan kualitas emas di Indonesia sendiri memang masih mengambang. Pasalnya, setiap daerah punya kultur masing-masing tentang pengetahuan dan minat akan emas.

Ia mencontohkan di Jawa Barat misalnya, kebanyakan masyarakat di sana lebih senang dengan emas berkadar rendah. Namun berbeda dengan di Sumatra Barat, di mana masyarakat lebih berminat dengan emas berkadar tinggi mulai dari 22 sampai 24 karat.

"Indonesia ini unik, kita punya kultur yang sangat kaya, yang mana setiap daerah punya kultur sendiri. Persepsi soal kadar emas juga beda-beda, multi kadar,” ujar Winny, kala ditemui MNC Portal, Selasa (26/9/2023)

(Foto: MPI/ Tangguh Yudha) 

“Makanya, lewat Panas Halu ini kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa kadar internasional ada di 18 karat," imbuhnya.

Winny menyebutkan lebih lanjut, ketepatan dan kualitas emas sangat penting ketika memilih perhiasan emas. Jangan sampai hanya karena tergiur dengan harga rendah, padahal kadar karatnya juga sangat rendah, mungkin di bawah 9 sampai 10 karat. Inilah kenapa, edukasi perihal topik ini jadi sangat penting bagi masyarakat.

