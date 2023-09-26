Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Berburu Perhiasan di Pameran Emas, Berapa Harganya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:03 WIB
Berburu Perhiasan di Pameran Emas, Berapa Harganya?
Pameran perhiasan emas, (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
LINI perhiasan The Palace National Jeweler, diketahui tengah menggelar pameran emas Panas Halu (Pameran Emas Harga Luar Biasa) di Central Park Mall Jakarta. Bagi para pencinta perhiasan, tentunya pameran ini jadi tempat pas untuk berburu promo perhiasan dengan harga terjangkau.

Winny Melita, Brand Manager The Palace National Jeweler mengatakan Panas Halu sendiri digelar selama dua pekan, mulai hari ini, Selasa (26/9/2023) hingga sampai 8 Oktober mendatang. Lantas mulai berapa harga yang dibanderol?

(Foto: MPI/ Tangguh Yudha) 

"Perhiasan dengan kadar tinggi 18 karat dibandrol mulai dari Rp 779 ribu per gram. Selain itu kami juga menawarkan potongan sebesar Rp 50 ribu setiap pembelian logam mulia mulai dari 1gram," kata Winny saat dijumpai MNC Portal, Selasa (26/9/2023)

Halaman:
1 2
      
