4 Bahan Alami untuk Ubah Bibir Menjadi Merah dan Cerah

MEMILIKI bibir yang indah merupakan impian semua orang. Bahkan sebagian orang rela mengeluarkan kocek dengan nominal fantastis hanya untuk membuat bagian bibirnya menjadi merah.

Hilangnya warna merah di bibir disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga menimbulkan masalah dan berpengaruh terhadap kepercayaan diri.

Bibir yang hitam dan mudah pecah-pecah, disebabkan karena faktor seperti terlalu lama terkena paparan sinar matahari hingga dehidrasi. Dilansir dari laman Times of India, Rabu (26/9/2023) berikut empat cara alami supaya Anda mendapatkan bibir yang merah, dan terlihat lebih indah.

1. Lemon

Lemon memiliki kandungan vitamin C sebagai pencerah alami, yang bisa membuat bibir yang hitam memudar. Jenis jeruk ini dapat menghilangkan pigmentasi, serta mengurangi bintik hitam di kulit.

Caranya oleskan buah ini ke bibir secara merata, diamkan sampai meresap dan Anda tidak perlu membilasnya. Jadikan sebagai sunblock atau pelembab alami. Bibir akan kembali menjadi merah dan juga lembab.

2. Minyak Zaitun

Minyak zaitun juga dapat membantu mencerahkan bibir kulit Anda yang gelap, dan juga kering. Caranya, oleskan minyak zaitun ke area bibir. Pijat perlahan selama beberapa menit. Lakukan hal ini sebelum tidur, agar minyak meresap tanpa dan tidak mudah terhapus.