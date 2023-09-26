Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Bahan Alami untuk Ubah Bibir Menjadi Merah dan Cerah

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |06:30 WIB
4 Bahan Alami untuk Ubah Bibir Menjadi Merah dan Cerah
Bahan alami untuk memerahkan bibir. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI bibir yang indah merupakan impian semua orang. Bahkan sebagian orang rela mengeluarkan kocek dengan nominal fantastis hanya untuk membuat bagian bibirnya menjadi merah.

Hilangnya warna merah di bibir disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga menimbulkan masalah dan berpengaruh terhadap kepercayaan diri.

Bibir yang hitam dan mudah pecah-pecah, disebabkan karena faktor seperti terlalu lama terkena paparan sinar matahari hingga dehidrasi. Dilansir dari laman Times of India, Rabu (26/9/2023) berikut empat cara alami supaya Anda mendapatkan bibir yang merah, dan terlihat lebih indah.

Bibir merah

1. Lemon

Lemon memiliki kandungan vitamin C sebagai pencerah alami, yang bisa membuat bibir yang hitam memudar. Jenis jeruk ini dapat menghilangkan pigmentasi, serta mengurangi bintik hitam di kulit.

Caranya oleskan buah ini ke bibir secara merata, diamkan sampai meresap dan Anda tidak perlu membilasnya. Jadikan sebagai sunblock atau pelembab alami. Bibir akan kembali menjadi merah dan juga lembab.

2. Minyak Zaitun

Minyak zaitun juga dapat membantu mencerahkan bibir kulit Anda yang gelap, dan juga kering. Caranya, oleskan minyak zaitun ke area bibir. Pijat perlahan selama beberapa menit. Lakukan hal ini sebelum tidur, agar minyak meresap tanpa dan tidak mudah terhapus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014300/ini-dia-kandungan-yang-bikin-bibir-lembab-dan-sehat-seharian-70h30Y9lSu.jpg
Ini Dia Kandungan yang Bikin Bibir Lembab dan Sehat Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/611/3005655/rahasia-merawat-agar-bibir-tetap-cantik-dan-terlihat-plumpy-jzwbxoOvST.jpg
Rahasia Merawat Agar Bibir Tetap Cantik dan Terlihat Plumpy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/611/2992961/yuk-hindari-bibir-kering-saat-puasa-dengan-6-cara-ini-fInrUHJq4x.jpg
Yuk Hindari Bibir Kering saat Puasa dengan 6 Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/611/2970610/visual-bibir-suami-sandra-dewi-jadi-sorotan-netizen-kenapa-YFiQCBwlAG.jpg
Visual Bibir Suami Sandra Dewi Jadi Sorotan Netizen, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/611/2881413/mengenal-sulam-bibir-cara-efektif-mencerahkan-warna-bibir-KUBJXz9sVS.jpg
Mengenal Sulam Bibir? Cara Efektif Mencerahkan Warna Bibir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/611/2878722/5-tips-mudah-bikin-bibir-pink-sehat-alami-ne4VR9Mpkf.jpg
5 Tips Mudah Bikin Bibir Pink Sehat Alami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement