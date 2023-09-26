Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Cantik Alex Anak Nadya Hutagalung yang Disebut Pilih Gender Netral

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:53 WIB
Potret Cantik Alex Anak Nadya Hutagalung yang Disebut Pilih Gender Netral
Potret cantik Alex, putri Nadya Hutagalung. (Foto: Instagram @nadyahutagalung)
A
A
A

BEBERAPA waktu lalu anak Nadya Hutagalung sempat menjadi buah bibir netizen karena memilih untuk mengganti gendernya menjadi netral. Selain itu, dia juga merubah nama dari Nyla menjadi Alex.

Selain itu penampilan Alex juga kini semakin berubah. Terbaru dia tampak semakin feminin saat difoto oleh sang bunda. Lantas seperti apa penampilan Alex saat ini? Merangkum dari laman Instagram Nadya Hutagalung @nadyahutagalung, Selasa (26/09/2023), berikut ulasannya.

1. Cantik seperti sang Ibu

Potret cantik Alex, Putri Nadya Hutagalung

Kecantikan Alex seakan menurun dari sang ibu, Nadya Hutagalung. Dalam unggahan sang ibu, Alex tampil cantik sambil mengenakan kaos lengan panjang berwarna merah tua. Rambutnya pun tergerai indah yang membuatnya terlihat semakin cantik.

2. Berpose Candid saat dalam Perjalanan

Potret cantik Alex, Putri Nadya Hutagalung

Pose selanjutnya memperlihatkan Alex sedang berpose candid saat sedang melakukan perjalanan. Dirinya tampak sedang asik bermain smartphone.

3. Berpose bersama sang ibu

Potret cantik Alex, Putri Nadya Hutagalung

Dalam unggahan selanjutnya Alex tampak berfoto bersama dengan sang ibu. Tampak keduanya bak pinang dibelah dua, karena mewarisi kecantikan yang sama.

