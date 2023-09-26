Pemain Film Di Ambang Kematian Miliki Kulit Sehat di Tengah Polusi Udara, Ternyata Ini Rahasianya

BELUM laman ini pemain film Di Ambang Kematian disibukkan dengan promosi filmnya dengan menghadiri beberapa talkshow dan wawancara radio. Film horror yang akan tayang pada 28 September 2023 ini di bintangi oleh Taskya Namya, Wafda Saifan, Farras Fatik, dan beberapa bintang lainnya.

Melalui wawancara eksklusif, tim Okezone berkesempatan berbincang dengan ke tiga pemain tersebut untuk berbagi hal seputar lifestyle dan Health. Ditengah kesibukan mereka syuting dan promosi Film ketiganya mereka tampak tetap memiliki kulit yang sehat dan fresh.

Lantas apa rahasia memiliki kulit sehat yang mereka lakukan?

Seperti yang diketahui polusi udara di Jakarta akhir-akhir ini meningkat dan tidak baik untuk kulit, namun Taskya, Wafda, dan Farras tetap hadir dengan kulit yang tampak bersinar dan sehat.

Saat ditanya apa rahasia mereka dalam menjaga kulit agar tetap sehat walaupun sedang memiliki jadwal yang padat, Taskya menjawab minur air putih adalah kuncinya.

BACA JUGA: Dokter Spesialis Kulit Bagikan 3 Tips Membuat Kulit Glowing

“Minum air putih si, pokoknya itu hal yang penting dan ga boleh dilewatin, soalnya kunci utama kulit sehat karena terhidrasi dengan baik," tutur Taskya.

Namun berbeda dengan Wafda, jawabannya cukup unik, Wafda menjaga kesehatan kulitnya dengan mengonsumsi buah Kurma dan minum Madu.