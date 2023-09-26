Yura Yunita Kerap Konsumsi Kencur saat Hendak Manggung, Begini Tanggapan Pakar Kesehatan

PENYANYI Yura Yunita ternyata memiliki kebiasaan unik dengan memakan kencur saat hendak manggung. Bahkan perempuan cantik ini hingga memasukan kencur dalam daftar riders yang wajib tersedia.

Yura Yunita mengatakan bahwa dengan mengonsumsi kencur, maka rongga pernapasannya menjadi lebih besar dan membuat tenggorokannya lebih lega. Kondisi inilah yang dirinya selalu tampil all out saat berada di atas panggung.

Lantas bagaimana dampak sering mengonsumsi kencur bagi kesehatan? Terkait hal tersebut, Dokter sekaligus Influencer Kesehatan, dr. Fajri Addai memberikan tanggapannya soal khasiat kencur melalui akun Instagram pribadinya dr.fajriaddai, Rabu (27/9/2023).

"Ingat ya ini bukan obat, tapi ini adalah pendamping untuk meningkatkan napsu makan, dapat mengurangi peradangan dalam beberapa kasus, dapat mengurangi sakit perut. Bisa memiliki efek anticancer dan antibakteri," tutur dr. Fajri.

Meskipun memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak menjadikan kencur sebagai obat. Sebab belum ada penelitian mendalam terkait hal tersebut.

"Tapi ingat semua itu masih dalam proses penelitian awal. Jadi kita anggap itu sebagai makanan atau minuman sehat saja, bukan obat," ucapnya.

Selain itu dia juga mengingatkan masyarakat untuk mengonsumsi kencur dalam batas wajar dan tidak berlebihan meski memiliki banyak manfaat. Bahkan seseorang harus menghentikan kebiasaan mengonsumsi kencur apabila sudah memiliki gejala-gejala awal.