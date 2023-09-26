Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Yura Yunita Kerap Konsumsi Kencur saat Hendak Manggung, Begini Tanggapan Pakar Kesehatan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |02:00 WIB
Yura Yunita Kerap Konsumsi Kencur saat Hendak Manggung, Begini Tanggapan Pakar Kesehatan
Manfaat kencur bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYANYI Yura Yunita ternyata memiliki kebiasaan unik dengan memakan kencur saat hendak manggung. Bahkan perempuan cantik ini hingga memasukan kencur dalam daftar riders yang wajib tersedia.

Yura Yunita mengatakan bahwa dengan mengonsumsi kencur, maka rongga pernapasannya menjadi lebih besar dan membuat tenggorokannya lebih lega. Kondisi inilah yang dirinya selalu tampil all out saat berada di atas panggung.

Lantas bagaimana dampak sering mengonsumsi kencur bagi kesehatan? Terkait hal tersebut, Dokter sekaligus Influencer Kesehatan, dr. Fajri Addai memberikan tanggapannya soal khasiat kencur melalui akun Instagram pribadinya dr.fajriaddai, Rabu (27/9/2023).

Manfaat kencur

"Ingat ya ini bukan obat, tapi ini adalah pendamping untuk meningkatkan napsu makan, dapat mengurangi peradangan dalam beberapa kasus, dapat mengurangi sakit perut. Bisa memiliki efek anticancer dan antibakteri," tutur dr. Fajri.

Meskipun memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak menjadikan kencur sebagai obat. Sebab belum ada penelitian mendalam terkait hal tersebut.

"Tapi ingat semua itu masih dalam proses penelitian awal. Jadi kita anggap itu sebagai makanan atau minuman sehat saja, bukan obat," ucapnya.

Selain itu dia juga mengingatkan masyarakat untuk mengonsumsi kencur dalam batas wajar dan tidak berlebihan meski memiliki banyak manfaat. Bahkan seseorang harus menghentikan kebiasaan mengonsumsi kencur apabila sudah memiliki gejala-gejala awal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement