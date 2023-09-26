Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

12 Bahan Alami yang Bisa Redakan Batuk, Efektif Hilangkan Sakit Tenggorokan

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |01:00 WIB
12 Bahan Alami yang Bisa Redakan Batuk, Efektif Hilangkan Sakit Tenggorokan
Herbal alami untuk redakan batuk. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CUACA dan polusi udara yang tidak menentu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Salah satunya adalah rasa tidak nyaman pada tenggorokan, terkena flu, hingga batuk hingga berdahak. Hal ini karena penyakit tersebut bisa terjadi saat kondisi tubuh dan cuaca tidak selaras.

Saat batuk melanda, tenggorokan dan dada terasa sakit. Untuk menghilangkan batuk yang menyiksa dada dan tenggorokan Anda, maka dibutuhkan obat-obatan sebagai penyembuhnya. Bahkan di antaranya, ada obat alami supaya penyakit tersebut bisa lebih mereda serta sembuh secara perlahan.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023) berikut ini 12 obat alami yang bisa Anda konsumsi untuk meredakan hingga menyembuhkan batuk.

1. Jeruk Nipis dan Kecap

Obat batuk alami satu ini, sudah sangat umum dan populer sejak dulu untuk mengobati batuk. Kandungan vitamin C yang tinggi dari jeruk nipis mampu mengobati batuk serta meningkatkan resistensi tubuh terhadap berbagai serangan penyakit.

Selain itu, kandungan minyak atsiri pada jeruk nipis juga mampu meringankan batuk. Sehingga memberikan sensasi lega pada tenggorokan.

2. Air Jahe dan Madu

Selain menghangatkan tubuh Anda saat cuaca dingin, air jahe dan madu juga cocok untuk obat batuk secara alami. Hangatnya jahe, bisa meredakan tenggorokan Anda yang sedang tidak baik-baik saja.

Begitu juga dengan madu, sejak dulu bahan alami yang berasal dari lebah ini bisa membantu mengobati berbagai penyakit. Termasuk batuk, apalagi dicampur dengan air rebusan jahe.

Jahe

3. Kencur

Siapa sangka, selain jadi bumbu utama untuk membuat seblak, kencur juga cocok jadi obat alami untuk mengobati batuk Anda. Di dalamnya mengandung atsiri yang mampu membuat tenggorokan menjadi terasa lebih lega, seperti yang ada pada jeruk nipis.

Selain itu, kandungan dalam kencur juga dapat mengatur otot pada saluran pernapasan. Serta kencur bisa memberikan sensasi hangat seperti layaknya jahe.

4. Cuka Apel

Selanjutnya adalah cuka apel, jadi salah satu bahan alami untuk menyembuhkan batuk atau juga flu. Bahan tersebut di dalamnya mengandung zat antibakteri, disebut dengan asam asetik.

Zat yang ada di dalam cuka apel ini, mampu memecah gumpalan lendir serta mematikan bakteri yang menyerang saluran pernapasan.

5. Nanas

Rasa asam manis yang ada pada nanas, dapat menjadi obat batuk alami karena mengandung enzim bromelain. Kandungan bromelain dari enzim proteolytic dan protease ini, memiliki sifat anti inflamasi. Sehingga memecah dahak yang menggumpal, di bagian tenggorokan dan paru-paru.

Akan tetapi Anda harus perhatikan, jika dikonsumsi dengan obat antibiotik, enzim bromelain dalam nanas bisa mengurangi keampuhan obat dalam melawan bakteri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/481/3157582/batuk-EDB8_large.jpg
7 Penyebab Batuk Anak Tidak Sembuh-Sembuh, Cek Dinding dan Ventilasi Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/487/2972841/orangtua-diminta-tidak-panik-saat-anak-terserang-batuk-ini-penjelasan-idai-l9ibXkcJAS.jpg
Orangtua Diminta Tidak Panik saat Anak Terserang Batuk, Ini Penjelasan IDAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/483/2965357/anak-sering-terinfeksi-flu-dan-batuk-begini-cara-mengatasinya-fwLkSCvo41.jpg
Anak Sering Terinfeksi Flu dan Batuk? Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/483/2925835/daftar-harga-obat-batuk-dewasa-perhatikan-sebelum-membeli-diqQd6Xnsi.jpg
Daftar Harga Obat Batuk Dewasa, Perhatikan Sebelum Membeli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/483/2900043/apa-perbedaan-batuk-yang-disebabkan-virus-dan-bakteri-ini-penjelasannya-Db3eJWfc7M.jpg
Apa Perbedaan Batuk yang Disebabkan Virus dan Bakteri? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/483/2884542/4-keajaiban-madu-untuk-kesehatan-kaya-antioksidan-hingga-redakan-batuk-YZfu7hXe4h.jpg
4 Keajaiban Madu untuk Kesehatan, Kaya Antioksidan hingga Redakan Batuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement