12 Bahan Alami yang Bisa Redakan Batuk, Efektif Hilangkan Sakit Tenggorokan

CUACA dan polusi udara yang tidak menentu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Salah satunya adalah rasa tidak nyaman pada tenggorokan, terkena flu, hingga batuk hingga berdahak. Hal ini karena penyakit tersebut bisa terjadi saat kondisi tubuh dan cuaca tidak selaras.

Saat batuk melanda, tenggorokan dan dada terasa sakit. Untuk menghilangkan batuk yang menyiksa dada dan tenggorokan Anda, maka dibutuhkan obat-obatan sebagai penyembuhnya. Bahkan di antaranya, ada obat alami supaya penyakit tersebut bisa lebih mereda serta sembuh secara perlahan.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023) berikut ini 12 obat alami yang bisa Anda konsumsi untuk meredakan hingga menyembuhkan batuk.

1. Jeruk Nipis dan Kecap

Obat batuk alami satu ini, sudah sangat umum dan populer sejak dulu untuk mengobati batuk. Kandungan vitamin C yang tinggi dari jeruk nipis mampu mengobati batuk serta meningkatkan resistensi tubuh terhadap berbagai serangan penyakit.

Selain itu, kandungan minyak atsiri pada jeruk nipis juga mampu meringankan batuk. Sehingga memberikan sensasi lega pada tenggorokan.

2. Air Jahe dan Madu

Selain menghangatkan tubuh Anda saat cuaca dingin, air jahe dan madu juga cocok untuk obat batuk secara alami. Hangatnya jahe, bisa meredakan tenggorokan Anda yang sedang tidak baik-baik saja.

Begitu juga dengan madu, sejak dulu bahan alami yang berasal dari lebah ini bisa membantu mengobati berbagai penyakit. Termasuk batuk, apalagi dicampur dengan air rebusan jahe.

3. Kencur

Siapa sangka, selain jadi bumbu utama untuk membuat seblak, kencur juga cocok jadi obat alami untuk mengobati batuk Anda. Di dalamnya mengandung atsiri yang mampu membuat tenggorokan menjadi terasa lebih lega, seperti yang ada pada jeruk nipis.

Selain itu, kandungan dalam kencur juga dapat mengatur otot pada saluran pernapasan. Serta kencur bisa memberikan sensasi hangat seperti layaknya jahe.

4. Cuka Apel

Selanjutnya adalah cuka apel, jadi salah satu bahan alami untuk menyembuhkan batuk atau juga flu. Bahan tersebut di dalamnya mengandung zat antibakteri, disebut dengan asam asetik.

Zat yang ada di dalam cuka apel ini, mampu memecah gumpalan lendir serta mematikan bakteri yang menyerang saluran pernapasan.

5. Nanas

Rasa asam manis yang ada pada nanas, dapat menjadi obat batuk alami karena mengandung enzim bromelain. Kandungan bromelain dari enzim proteolytic dan protease ini, memiliki sifat anti inflamasi. Sehingga memecah dahak yang menggumpal, di bagian tenggorokan dan paru-paru.

Akan tetapi Anda harus perhatikan, jika dikonsumsi dengan obat antibiotik, enzim bromelain dalam nanas bisa mengurangi keampuhan obat dalam melawan bakteri.