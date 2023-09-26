7 Jus yang Ampuh Menurunkan Kolesterol, Konsumsi Yuk!





SAAT kadar kolesterol tinggi, tubuh rasanya tak nyaman. Apalagi kolesterol tinggi bisa menimbulkan sejumlah penyakit seperti hipertensi, bahkan stroke.

Oleh karena itu jika kolesterol di tubuh tinggi sebaiknya segera diturunkan. Nah, berikut ini sejumlah jus yang ampuh menurunkan kadar kolesterol seperti dikutip dari Medical News Today. Apa saja?

1. Jus Buah Delima

Buah yang berwarna merah ini memiliki banyak kandungan nutrisi seperti magnesium, kalium, zinc, antioksidan polifenol, kalium, dan beberapa nutrisi lainnya. Bukan hanya buahnya yang mengandung banyak nutrisi, biji delima juga dipercaya kaya akan nutrisi seperti zat besi. Biji delima diyakini dapat meningkatkan kesuburan dan kekebalan tubuh.

Kandungan antioksidan dan serat yang ada di dalam buahnya dipercaya dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Sebuah penelitian yang dilakukan secara meta analisis dalam jurnal Pharmacological Research menyebutkan, mengkonsumsi jus buah delima secara rutin, paling tidak 2-12 pekan, dapat menurunkan kadar tekanan darah sistolik.

2. Jus Anggur

Minuman ini memiliki antioksidan yang dapat membantu meningkatkan jumlah kolesterol baik sekaligus mengurangi kolesterol jahat dalam darah. Konsumsi jus anggur, jeruk, dan stroberi secara teratur juga berkhasiat meminimalkan risiko penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya yang kerap disebabkan kenaikan kadar kolesterol.

3. Jus Wortel

Menurut Grameds, wortel termasuk sayur atau buah ya? Bisa buah, bisa juga sayur. Buah yang sangat disukai kelinci ini memiliki banyak kandungan, di antaranya adalah serat, karbohidrat, protein, gula, natrium, kalium, fosfor, kalsium, vitamin A, vitamin K, folat, antosianin, beta-karoten, polifenol, likopen, lutein, zeaxanthin, vitamin B kompleks, vitamin E, vitamin C, dan kolin.

Kandungan kalium yang terdapat di dalam wortel dapat menjaga tekanan darah agar tetap normal. Sedangkan serat dan antioksidannya sangat baik untuk mengikat kolesterol jahat (LDL) dan mengeluarkannya dari dalam tubuh. Oleh karena itu, jus wortel merupakan salah satu minuman yang sangat disarankan untuk penderita kolesterol tinggi.4. Jus Jeruk

Jus jeruk mengandung sejumlah besar flavonoid, terutama hesperidin. Senyawa flavonoid dapat membantu menurunkan kadar serum kolesterol jahat.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dipublikasikan di National Library of Medicine pada 2013 bahwa konsumen jus jeruk jangka panjang memiliki kadar kolesterol total, kolesterol jahat, rasio apo B dan LDL atau HDL yang lebih rendah dan peningkatan folat dan vitamin C dalam makanan mereka.

5. Jus Jambu Merah

Mengkonsumsi jus jambu merah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol. Selain itu juga dapat menurunkan lemak jahat hingga 50%. Banyak sekali kandungan vitamin yang terdapat pada jambu merah seperti vitamin C, vitamin E dan selenium.