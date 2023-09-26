Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Air Mineral Tak Berkualitas Bisa Bikin Stunting pada Anak? Ini Penjelasan Dokter Gizi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |23:13 WIB
Air Mineral Tak Berkualitas Bisa Bikin Stunting pada Anak? Ini Penjelasan Dokter Gizi
Minum air mineral kualitas buruk, (Foto: Bearfotos/Freepik)
A
A
A

KONSUMSI air mineral merupakan kebutuhan tubuh sehari-hari dari setiap orang. Namun, apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan, nyatanya bisa mendatangkan dampak negatif, tak terkecuali air mineral apalagi jika air mineral yang tak berkualitas.

Anggapan bahwa mengonsumsi air mineral yang salah dapat menyebabkan stunting, bukan sekedar isapan jempol. Hal ini terjadi jika air mineral yang kita konsumsi tercemar oleh bakteri.

Inilah yang membuat air mineral disebut penyebab stunting pada anak. Hal ini dibenarkan oleh dr. Diana Sunardi, Mgizi, SpGK(K), Spesialis Gizi Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Sumber air yang berkualitas buruk, dapat membawa berbagai masalah kesehatan, seperti diare hingga stunting," kata dr. Diana dalam acara media gathering “Tidak Semua Air Sama" Aqua di Jakarta, Selasa (26/9/2023)

Dokter Diana menjelaskan, bakteri dalam air mineral bisa menyebabkan stunting karena diawali dengan dampak buruk di sistem pencernaan, yang mana adalah pusat tumbuh kembang anak.

"Kesehatan saluran cerna ini, ke depannya akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Sebab, pusat tumbuh kembang anak ada di usus, kalau usus enggak sehat, ada gangguan tumbuh kembang," jelasnya lagi.

Halaman:
1 2 3
      
