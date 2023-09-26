Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Banyak Pasien Muda Gagal Ginjal, Dokter: Hindari Minuman Berwarna dan Bersoda!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:23 WIB
Banyak Pasien Muda Gagal Ginjal, Dokter: Hindari Minuman Berwarna dan Bersoda!
Hindari minuman bersoda (Foto: Sweet suga mama)
KASUS gagal ginjal yang diidap pasien usia muda nampaknya semakin meningkat. Faktor penyebabnya pun beragam, salah satunya dari asupan yang tak sehat.

Belum lama ini, seorang tenaga medis Imma Gabriella sekaligus pemilik akun TikTok, @immacantikkk mengungkap semakin banyak pasien gagal ginjal yang dialami oleh usia muda.

 gagal ginjal

“Makin ke sini makin sering aku jumpai pasien-pasien gagal ginjal di usia muda. (Usia) 20 tahunan sudah gagal ginjal stage 5 dan butuh cuci darah rutin,” ungkap dokter Imma, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (26/9/2023).

Imma mengatakan, salah satu penyebab gagal ginjal yang diidap para pasien muda ini ialah karena sering mengonsumsi minuman berenergi. Siapa sangka, pasien tersebut merupakan olahragawan dengan tubuh bugar.

Namun, kegiatan itu justru membuat pasiennya sering mengonsumsi minuman berenergi sehingga merusak fungsi ginjalnya.

“Olahragawan kan harus dituntut performanya selalu bagus. Nah ternyata dari kecil itu (dia) sudah sering minum energi drink, yang bikin seger terus seharian,” kata Imma.

