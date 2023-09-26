Viral Pria Hobi Nyemil Semen, Ini Komentar Pakar!

BELUM lama ini viral pria asal Sulawesi Selatan bernama Haris Daeng Ngalle mempunyai hobi aneh. Haris yang sehari-harinya menjadi kuli panggul ini mengaku terbiasa memakan semen sebanyak empat gelas dalam sehari.

Pada 2021 Haris mengatakan untuk pertama kalinya konsumsi semen. Bahkan hingga saat ini dia mengaku tubuhnya tetap baik-baik saja tanpa menunjukkan gejala yang aneh. Ia mengaku tetap sehat meski suka nyemil semen.

Menanggapi hal itu, Epidemiolog, dr Dicky Budiman menjelaskan, kebiasaan makan makanan tidak layak konsumsi itu disebut dengan Pica. Semen itu bahan pembuat bangunan rumah, bukan makanan.

“Kejadian Pica ini memang jarang, tapi ditandai dengan konsumsi terus menerus pada makanan yang tidak bergizi atau memang yang bukan sumber makanan dalam durasi yang setidaknya satu bulan, itu dapat dikategorikan Pica,” kata dr Dicky kepada MNC Portal.

Tidak hanya itu, dr Dicky juga menjelaskan kalau kejadian ini tidak hanya menganggu masalah kesehatan, tetapi juga akan menimbulkan dampak serius pada kesehatan fisik maupun mental.