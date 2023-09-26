Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Cara Membedakan Tahi Lalat Sehat dan Indikasi Kanker

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:30 WIB
Begini Cara Membedakan Tahi Lalat Sehat dan Indikasi Kanker
Tahi lalat. (Foto: Istock)
A
A
A

DOKTER Spesialis Kulit dan Kelamin dr. Danang Triwahyudi Sp.KK(K) mengingatkan masyarakat untuk mengenali ciri tahi lalat sehat dan yang mengindikasikan kanker kulit.

"Jadi sebetulnya kalau tahi lalat yang normal dan sehat bentuknya itu bagus dan simetris," kata Danang.

tahi lalat

Ciri lainnya dari tahi lalat yang sehat ialah warna yang timbul hanya satu warna dan tidak menimbulkan keluhan. Keluhan yang dimaksud seperti rasa gatal ataupun mudah terluka.

"Biasanya tahi lalat yang sehat itu tidak akan berubah, misalnya seperti tahi lalat yang dari lahir sudah ada. Justru yang harus diperhatikan yang baru timbul di usia dewasa ketika 20-30 tahunan," kata Dokter Danang.

Dikutip dari Antara, Dokter Danang mengingatkan jika ternyata tahi lalat yang dimiliki tidak memiliki ciri-ciri di atas maka pemiliknya harus mewaspadai.

Pada dasarnya tahi lalat tidak berbahaya, namun ketika ada keluhan seperti ditemukan bentuk tidak simetris, warna tahi lalat yang lebih dari dua hingga tiga warna, serta tepian tahi lalat yang tidak merata, kondisi itu dapat menjadi indikator dari kanker kulit.

Tahi lalat yang menjadi indikator kanker kulit pun cenderung mudah terluka terutama ketika terkena paparan radiasi sinar matahari yaitu UV A dan UV B.

