HOME WOMEN TRAVEL

7 Rekomendasi Destinasi Wisata di Siak Sri Indrapura Riau

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |22:15 WIB
7 Rekomendasi Destinasi Wisata di Siak Sri Indrapura Riau
Istana Siak Indrapura di Siak, Riau. (Instagram @muhammad_juharman28)
SIAK Sri Indrapura merupakan ibu kota Kabupaten Siak, Riau. Siak memiliki sederet tempat wisata yang menakjubkan.

Siak memang pilihan terbaik untuk dijelajahi saat berada di Riau. Pasalnya, daerah ini menawarkan destinasi yang kaya akan sejarah dan budaya.

Anda dapat menjelajahi Kesultanan Siak yang memiliki sejumlah warisan sejarah yang memikat dan berharga.

Berikut 7 rekomendasi destinasi wisata di Siak Sri Indrapura yang wajib dikunjungi ketika berkunjung kesana, dikutip dari berbagai sumber.

1. Istana Siak Sri Indrapura

Istana Siak Sri Indrapura dibangun oleh Raja Kecik pada tahun 1723 yang merupakan salah satu kerajaan bersejarah di Pulau Sumatera dan ditetapkan sebagai cagar budaya pada 3 Maret 2004.

Istana Siak Sri Indrapura di Siak (Ditjen Kekayaan Negara)

Istana ini terdiri dari dua lantai dan berdenah segi empat silang. Pintu dan jendela istana berbentuk kubah dan dihiasi dengan mozaik kaca. Arsitekturnya perpaduan Melayu, Arab, dan Eropa.

Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura menjadi destinasi wisata sejarah dan menjadi museum yang menyimpan barang-barang bersejarah dari Kerajaan Siak.

2. Kapal Kato Kesultanan Siak

Kapal Kato Kesultanan Siak merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah yang terletak di kompleks Istana Siak. Kapal Kato menjadi menjadi saksi bisu Kesultanan Siak pada abad ke-17.

Bentuk kapal ini sederhana, mirip seperti tugboat pengangkut kayu yang sering melintas di sungai Siak. Kapal ini dulunya digunakan oleh Sultan Siak dan keluarganya sebagai sarana transportasi untuk mengunjungi wilayah kekuasaan.

Kapal Kato memiliki ciri khas yang unik, yaitu kapal ini terbuat dari besi dengan panjang 12 meter dan berat 15 ton, dan menggunakan bahan bakar batu bara.

Kapal Kato Kesultanan Siak

3. Taman Tengku Mahratu

Taman Tengku Mahratu terletak di tepi sungai Siak, dengan lokasi strategis di depan Istana Siak, taman ini menjadi pusat kegiatan hiburan dan rekreasi bagi penduduk lokal dan wisatawan.

Taman ini didedikasikan untuk permaisuri kedua Sultan Syarif Hasyim, karena jasanya dalam mendirikan istana limas.

Taman ini sangat populer, terutama pada malam hari karena air mancurnya yang indah diterangi oleh lampu malam, yang menciptakan pemandangan yang memukau.

Taman Tengku Mahratu bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga menjadi tempat pertemuan sosial dan budaya. Konser musik, pertunjukan seni, dan berbagai acara komunitas seringkali diadakan di taman ini karena ukurannya yang luas dapat menampung banyak orang.

