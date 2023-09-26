5 Kawasan Wisata Terpopuler di Osaka Jepang dengan Pesona yang Futuristik

OSAKA merupakan kota terbesar ketiga di Jepang setelah Tokyo dan Yokohama. Osaka punya daya tarik untuk dijelajahi dan banyak destinasi wisata yang bisa jadi tujuan liburan.

Anda akan takjub ketika menelusuri setiap kota metropolis modern dengan pemandangan yang indah. Di Teluk Osaka terdapat Universal Studios. Morinomiya adalah tempat Kastil Osaka yang elegan dan dikelilingi oleh taman yang rimbun.

Melansir dari GaijinPot Blog, berikut 5 kawasan populer di Osaka yang memiliki pesona yang futuristik untuk dieksplore.

1. Namba dan Dotonbori

Namba memiliki apapun yang membuat Jepang menjadi unik seperti papan-papan neon yang menerangi jalan-jalan sempit. Terdapat kuil yang berbentuk kepala singa raksasa.

Anda dapat menelusuri gang tersembunyi yang dipenuhi kucing liar, bahkan disediakan juga jalan bagi para penggemar anime dan masih banyak lagi.

Dotonbori di Osaka (Pinterest.com)

Sungai Dotonbori juga dipenuhi papan iklan menawarkan banyak restoran yang menyajikan hidangan khas Osaka seperti okonomiyaki, takoyaki, ramen, dan lainnya. Para pengunjung dapat melihat pemandangan dari maskot badut lokal, Kuidaore-Taro.

Pada siang hari, Anda akan menemukan pusat transportasi utama dan zona perbelanjaan. Pada malam hari, tempat ini populer dengan klub, bar, dan pachinko. Karena itu, tidak heran jika tempat ini menjadi cukup populer bagi para wisatawan.

2. Amerikamura

Osaka merupakan kota yang kreatif dan menghibur, di mana Anda akan menemukan fashion, seni, musik, dan budaya pop Jepang. Selain itu, di kawasan ini dipenuhi dengan kelompok para punk rocker, pemain skateboard, gothic, penggemar hip-hop, dan penggemar retro.

Amerikamura, Osaka (Pinterest.com)

Berawal dari sebuah kedai kopi, lalu berkembang menjadi toko-toko yang menjual fashion Amerika dan menjadi tempat yang penuh dengan pemandangan unik seperti galeri seni, toko pakaian vintage dan masih banyak lagi.

3. Shinsekai

Shinsekai atau dunia baru yang memiliki ciri khas seperti Paris dan Coney Island di New York. Kawasan ini terdapat Menara Tsutenkaku, bioskop, tempat bermain game, hingga area yang terang namun memiliki kesan gelap.

Dianggap sebagai area berbahaya terutama karena populasi tunawisma dan distrik lampu merah di dekat Nishinari, ada aura seram yang dibayangi oleh karakter.

Namun, Anda dapat menikmati berbagai kuliner kaki lima dan hidangan yang khas kushikatsu.

Uniknya, Shinsekai menawarkan cita rasa Osaka yang berbeda dengan tempat lain di Jepang karena memiliki pesona kuno dan usang.