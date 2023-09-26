5 Tempat Terbengkalai di Dunia yang Viewnya Menakjubkan Usai Menyatu dengan Alam

TEMPAT terbengkalai seringkali terlihat kumuh. Namun ketika alam mengambil alih, tempat terbengkalai ini justru lebih menakjubkan.

Alam memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan yang pernah rusak menjadi keindahan alam yang lebih menakjubkan.

Bahkan salah satu tempat yang dulunya terbengkalai kini ditetapkan sebagai warisan Dunia UNESCO.

Berikut 5 tempat terbengkalai yang diambil alih oleh alam dilansir dari Treehugger.

1. Pulau Gouqi

Pulau Gouqi terletak di selatan muara Sungai Yangtze di China. Dahulu, pulau ini adalah desa nelayan yang sibuk, tetapi kemajuan industri seperti pembuatan kapal dan pariwisata telah mengurangi jumlah penduduk hingga terbengkalai.

Saat ini, Pulau Gouqi diselimuti oleh tanaman ivy dan tanaman merambat yang menjalar di dinding dan atap bangunan yang terbengkalai, termasuk penginapan, dan bahkan sekolah yang ditinggalkan.

Meskipun pulau ini terbengkalai, kini pulau ini menjadi destinasi wisata yang tersembunyi dan hanya bisa diakses dengan kapal feri.

2. Hotel del Salto

Hotel del Salto dulunya merupakan hotel mewah di dekat air terjun Tequendama di Kolombia. Bangunan ini terletak di tepi tebing dan memiliki arsitektur klasik yang menakjubkan.

Sayangnya, kualitas air terjun ini memburuk karena limbah cair Bogota yang dibuang ke sungai. Mirisnya, air terjun ini dijuluki “air terjun limbah terbesar di dunia”.

Hotel del Salto (Sawan Books)

Bau tak sedap dari limbah ini membuat hotel sepi pengunjung. Pada tahun 1990-an, Hotel del Salto ditutup dan bangunannya menjadi terbengkalai. Sekarang, alam telah mengambil alih, tumbuhan perlahan tumbuh di sekitarnya hingga tampak menjadi hutan.

3. Kolmanskop

Kolmanskop adalah kota hantu yang terletak di Gurun Namib, Namibia. Kota ini dahulu merupakan tempat pemukiman tambang berlian yang berkembang pesat pada awal abad ke-20.

Pada tahun 1928, tambang berlian di Kolmanskop ditutup secara resmi dan penduduknya meninggalkan kota ini, sehingga terbengkalai dan menjadi kota hantu.

Pasir dari Gurun Namib mulai mengambil alih bangunan-bangunan tersebut. Meskipun terbengkalai, Kolmanskop menjadi tujuan pariwisata yang populer, pengunjung dapat menjelajahi bangunan berpasir yang menakjubkan.