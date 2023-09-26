Sabda Alam Garut, Destinasi Wisata Keluarga dengan Beragam Wahana Seru Menyenangkan

SABDA Alam Garut termasuk salah satu wisata terkenal di Garut yang terletak di kaki Gunung Guntur. Di tempat ini para pengunjung dapat berenang, bermain, dan juga menikmati indahnya suasana alam sekitar.

Wisata satu ini cocok sebagai tempat berlibur bersama dengan keluarga. Kawasan yang tergabung dengan Sabda Alam Hotel & Resort ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap.

Lantas, bagaimana tiket, rute, fasilitas, dan wahana dari Sabda Alam Garut? Untuk mengetahuinya, simak ulasan berikut ini.

Harga tiket masuk

Untuk menikmati wisata Sabda Alam Garut, pengunjung harus membeli tiket masuk dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per orang.

Harga tiket ini sudah termasuk dalam semua objek wisata yang ada. Bagi anak-anak atau pengunjung yang memiliki tinggi badan kurang dari 80 sentimeter tidak dikenai tiket masuk.

(Foto: IG/@sabdaalam.garut)

Rute dan lokasi Sabda Alam Garut

Lokasi tempat wisata Sabda Alam Garut cukup mudah diakses dari arah manapun. Berada di Jalan Raya Cipanas Nomor 3, Rancabango,Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat membuat tempat ini sangat strategis.

Rute ke Sabda Alam Garut, dari arah Bandung melalui jalur tol dapat langsung memasuki kawasan Rancaekek kemudian Nagreg. Kemudian di pertigaan menuju arah Tasikmalaya (Malangbong) arah Garut, belok kanan dan ikuti arah menuju Garut. Dari Kota Leles menuju ke arah Tarogong.

Fasilitas Sabda Alam Garut meliputi area parkir, kamar kecil, gazebo, resto, tempat ibadah, penginapan.

Terdapat beberapa wahana yang wajib diketahui dan dicoba saat berkunjung ke Sabda Alam Garut, antara lain:

(Foto: IG/@sabdaalam.garut)

1. Kolam Ombak

Aktivitas pertama di Sabda Alam Garut yang bisa dilakukan adalah berenang di wahana kolam ombak. Wahana ini termasuk wahana permainan terbaru yang banyak diminati pengunjung.

Di sini, Anda bisa merasakan sensasi berenang di tengah gulungan ombak dengan memiliki enam level kekuatan berbeda-beda, mulai dari level rendah hingga tsunami.

2. Kolam Renang Anak

Selain kolam ombak ada pula kolam renang anak yang cocok untuk si kecil. Para orang tua tak perlu khawatir sebab di kolam anak ini terdapat beberapa wahana yang cukup anak untuk anak-anak. Mulai dari perosotan hingga wahana air mancur hangat.